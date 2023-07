Andrey Amador protagonizó la fuga del día en el Tour de Francia

El ciclista costarricense Andrey Amador fue protagonista este miércoles de la fuga del día en el Tour de Francia, logrando una escapada larga que le permitió dar de qué hablar durante la etapa once.

Andrey Amador fue protagonista en la fuga de hoy. (MARCO BERTORELLO/AFP)

Amador realizó la fuga junto al francés Matis Louvel y el italiano Daniel Oss. Amador fue el primer corredor que atacó, apenas a los dos minutos y nadie en el pelotón se inmutó.

“El costarricense de EF Education-EasyPost trata de animar a la concurrencia… ¡pero nadie le sigue!”, reportó el Tour de Francia.

Pero rápido, Matis Louvel y Tony Gallopin se unieron a Amador. “Ahora sí, empiezan los movimientos en el pelotón”.

Daniel Oss Matis Louvel y Andrey Amador en la fuga. (THOMAS SAMSON/AFP)

Era muy difícil que una escapada tan tempranera tuviera éxito y la ventaja del nacional y sus dos socios imprevistos se empezó a reducir. A falta de 48 kilómetros para la meta, fueron cazados por el pelotón.

Sin embargo, para Amador, lo rescatable es que su equipo EF Education EasyPost le permitió la fuga.

LEA MÁS: Andrey Amador sigue en pie de lucha en el Tour de Francia

La esposa de Amador, Laura Segú publicó en una historia de Instagram una fotografía del televisor, con Amador en la escapada. Y escribió: “Pues esto es lo bonito, ver la bandera de Costa Rica en un Tour de Francia. Llegue o no llegue es estar. Para los que no entienden esto es muy duro, es extremo. No habrá ciclista en Costa Riac como tú, Andrey Amador”.

Dos perros montados en un asiento miran el paso de los fugados, entre ellos Andrey Amador. (MARCO BERTORELLO/AFP)

Al final del día, Andrey terminó en el puesto 158 a un poco más de dos minutos del ganador de la etapa el belga Jasper Philipsen.

La clasificación general no sufrió cambios, sigue comandada por Jonas Vingegaard de Noruega, seguido de Tadej Pogacar de Eslovenia a 17 segundos, Jay Hindley de Australia a 2:40 minutos y Carlos Rodríguez de España a 4:22 minutos.