Andrey Amador reveló cuáles serán sus pasos en el 2024 y la gran carrera que quiere disputar

Andrey Amador culminó en el 2023 con su equipo su sétimo Tour de Francia. (EF Education EasyPost)

Tras cerrar la trilogía de lo que fue el Gran Fondo Andrey Amador, el famoso ciclista costarricense ya apunta a nuevos desafíos con su equipo, el EF Education First EasyPost.

El ramonense estará viajando esta semana para ponerse a las órdenes de su escuadra y ver cuál es el calendario que tendrá para la temporada 2024, así como las carreras en las que tendrá que participar.

Será el equipo el que decida dónde lo colocará, pero en sus adentros hay una competencia en específico que le ilusiona competir, según nos confesó ante nuestra consulta.

Un detalle que tiene que tomar en cuenta es si el accidente que tuvo la semana pasada, en el que quedó bastante golpeado le podrá afectar en el futuro cercano.

“Yo siempre he dicho, darlo todo, esperar que venga calendario, ahora tengo que reunirme, de hecho, para ver cuál será el nuevo plan y un poquito con este tropiezo para ver cómo están las cosas.

“Me gustaría, ojalá, estar en un Giro de Italia, es una carrera que me encanta, me robó el corazón y me encantaría estar ahí”, nos dijo.

El Giro se convirtió en el evento chineado de Andrey, en el que, además, ha conseguido sus mejores resultados, como en el 2012 cuando conquistó una etapa de la famosa ruta al país mediterráneo.

“Es como para las personas que tienen algo favorito, un grupo de música o algo así, en ciclismo, los corredores tenemos carreras que nos ganan, que llevamos en el corazón y en el caso mío es el Giro de Italia, habrá otros que le podrán decir La Vuelta a España o el Tour de Francia, en el caso mío el Giro me encanta por la afición que tiene, por cómo se vive el recorrido, así que ojalá pueda volver”, dijo.

Su equipo tiene a Andrey en la lista larga, es decir, el registro de los corredores que tomaría en cuenta para las competencias y que más adelante recorta con los que en definitiva irán a equis o ye ruta.

Al tico le consultaron si la lesión que sufrió la semana pasada puede ser un condicionante para no entrar en la lista definitiva para ir al Giro, pero más allá de eso, Amador no se confía de nada, pues en el pasado ha estado en listas largas y quedado afuera de las máximas citas.

“Por tiempo de sobra da, lo que si no estoy seguro es como esté de fuerzas, las listas largas son complicadas, ese es mi trauma, las listas largas, van siete u ocho corredores y hay 13 o 14 en la lista larga, o sea, la mitad no van, así que bueno, por tiempo, de sobra da chance, estar en buen estado de forma y ver también cuáles son los planes del equipo a nivel de la alineación que haga”, explicó.

Tocará esperar a ver en dónde colocan al tico este año, pero la ilusión de volver a aquella carrera que lo ha hecho tan feliz es algo que tiene entre pecho y espalda.