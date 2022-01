Andrey Amador traerá la crema del ciclismo mundial a evento histórico en Costa Rica

Andrey Amador traerá al país a ciclistas de la talla de Richard Carapaz, vigente campeón olímpico en Tokio 2020. (Twitter)

El Gran Fondo Andrey Amador es un evento que apunta a marcar un antes y un después en la historia del ciclismo de Costa Rica por todo lo que lo rodea.

La prueba no solo lleva el nombre del principal referente del ciclismo en Tiquicia, sino todo el peso de su marca, contactos y reputación para traer a muchos de los mejores ciclistas del mundo.

Alberto Contador, excampeón del Tour de Francia, Richard Carapaz, vigente campeón olímpico en Tokio 2020, son algunos de los nombres que le dieron el sí a Andrey para venir a Tiquicia.

La prueba se realizará el 13 de febrero en la ruta 27. El trayecto entre San José y Quepos en la ruta larga para los más pros y entre Chepe y Orotina en la corta, para los que empiezan a andar en bicicleta.

Andrey se sentó con La Teja, pero no para pedalear, sino para darnos todos los detalles de este eventazo.

¿Cómo está el evento a un mes de su realización?

Estamos muy contentos, es un evento que ha tenido mucha aceptación por todos, felices que pueda llevar mi nombre, pero realmente hay todo un equipo atrás de esto. Leonora Jiménez, todo el staff que ha estado trabajando en su parte de una manera increíble, no ha sido fácil organizar algo así.

A veces usted organiza una fiesta en la casa y cuesta un montón, salir, ir a comprar la comida, organizar a todos como van llegando, ahora imagínese un evento para más de cuatro mil personas, donde hay calles públicas, pero superfelices que todo esto haya podido avanzar aún en esta época.

¿Cuáles son esos retos que la pandemia les impuso para poder realizar el evento?

Nuestro staff se ha puesto a trabajar muy duro, cada uno en su parte para sacar esto adelante, la seguridad sanitaria del evento es una prioridad. Todas las personas que compitan tienen que tener el código QR con su vacunación, en los puestos de asistencia hay personas encargadas con conocimiento en manipulación de alimentos, todo estará empacado de manera individual, no como antes que la gente solo iba cogía y ya.

El uso de la mascarilla es vital, imprescindible, vamos a tener mucha seguridad en eso, antes de la salida y durante el momento de la ceremonia, hasta que no se pite la salida no se pueden quitar la mascarilla, es un evento sin público, además, no se le pide a nadie que salga ni que asista a vernos.

Andrey Amador y Alberto Contador se conocen desde hace muchos años en el mundo del ciclismo.

Para una persona con su trayectoria, que compite en las mejores carreras del mundo, ¿qué significa y qué siente al organizar un evento así en su país?

Todas las carreras y momentos que uno vive son diferentes, son especiales o no tanto, tienen lo suyo, siempre uno se lleva algo de ellos, por lo que me siento superfeliz de poder hacer algo acá. Tener a una persona como Alberto Contador, un ícono del ciclismo mundial, que esté en un evento con mi nombre, a un campeón olímpico como Richard Carapaz, Óscar Pereiro, Danny Moreno, Purito (Joaquim Rodríguez) que se motiven por venir a conocer Costa Rica, es algo muy especial, muy grande.

Este es un país con mucho por dar, ojalá este sea de los comienzos y los granitos que vamos a aportar para que el deporte tico empiece a crecer, en mi caso el ciclismo, que en general sea el comienzo de muchísimo eventos y la gente se motive, que el ciclismo tico crezca muchísimo.

Tener a estos nombres también habla mucho de lo que significa Andrey Amador en el mundo y un respaldo hacia usted y su trayectoria.

Sí, obviamente son personas que conozco y no voy a engañar a nadie ni invitar a nadie con algo que no vaya a estar a la altura y más cuando el nombre del país está en juego y es el primer evento de este tipo que estamos organizando, es algo muy grande.

Algunas personas se quejan del precio para participar, pero no contemplan todo lo que conlleva un evento de estos desde el paseo Colón hasta Quepos y Orotina. Lo que puede costar puestos de asistencias para 4.500 personas, toda la seguridad, lo que se tiene que coordinar. Es algo que quiero vender, que será un evento superbonito con estándares de calidad altos. Que quienes vengan acá al país se vayan superfelices.