Andrey Amador ya se encuentra en un hospital capitalino: esto es lo más reciente

Andrey Amador, entrenador de la Selección Masculina de Ciclismo fue trasladado al hospital Calderón Guardia, luego de sufrir un accidente, este viernes.

Amador fue trasladado en avioneta, del hospital Max Terán, en Quepos, al centro médico capitalino y en el aeropuerto Tobías Bolaños, lo esperaban miembros de la Cruz Roja.

Allá se le practicará un TAC, pues en el hospital porteño no poseen de este equipo, así como otros análisis.

Andrey Amador llegó al hospital Calderón Guardia, para ser valorado, luego del accidente que sufrió este viernes. Foto: archivo. (EF Education EasyPost)

El accidente de Andrey Amador

Amador estaba en el segundo entrenamiento de la preselección de ciclismo, de cara a los juegos Centroamericanos, cuando Amador perdió el control de la bicicleta en la que se trasladaba.

El accidente se produjo en las cercanías de Playa Bejuco, en Puntarenas.