Deportes

Andrey Amador ya se encuentra en un hospital capitalino: esto es lo más reciente

Amador estaba en el segundo entrenamiento de la preselección de ciclismo, de cara a los juegos Centroamericanos, cuando Amador perdió el control de la bicicleta en la que se trasladaba

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Andrey Amador, entrenador de la Selección Masculina de Ciclismo fue trasladado al hospital Calderón Guardia, luego de sufrir un accidente, este viernes.

Amador fue trasladado en avioneta, del hospital Max Terán, en Quepos, al centro médico capitalino y en el aeropuerto Tobías Bolaños, lo esperaban miembros de la Cruz Roja.

Allá se le practicará un TAC, pues en el hospital porteño no poseen de este equipo, así como otros análisis.

d
Andrey Amador llegó al hospital Calderón Guardia, para ser valorado, luego del accidente que sufrió este viernes. Foto: archivo. (EF Education EasyPost)

El accidente de Andrey Amador

Amador estaba en el segundo entrenamiento de la preselección de ciclismo, de cara a los juegos Centroamericanos, cuando Amador perdió el control de la bicicleta en la que se trasladaba.

El accidente se produjo en las cercanías de Playa Bejuco, en Puntarenas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Andrey AmadorSelecciónCiclismo
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.