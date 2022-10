Andy Reyes se cansa de las críticas y estalla en redes sociales

04/05/2022 jornada #19 del campeonato nacional partido entre, Guadalupe y Saprissa, gol de Andy Reyes de Saprissa. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Andy Reyes, delantero del Deportivo Saprissa, estalló ante las críticas que ha recibido en los últimos días tras desperdiciar una clara oportunidad de gol que pudo significar la victoria de su equipo ante la Liga en el primer juego de la semifinal el sábado pasado.

Reyes entró de cambio en los últimos minutos del partido y en sus pies tuvo el chance más claro para abrir el marcador, pero al estar cara a cara con Leonel Moreira, sacó un tirito que terminó en las manos del guardameta.

El ariete morado no guardó más silencio y se pronunció sobre lo sucedido por medio de su cuenta de Instagram.

Reyes se desahogó por medio de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Podré ser el más malo para muchos o no ser del agrado, voy a fallar mil veces así como usted a veces falla en su trabajo o en el día a día, pero de algo sí estoy seguro, que no me voy a rendir por nada del mundo y que lo seguiré intentando cada vez más, así falle otras mil veces.

“Nos vemos el viernes morados, lo lindo de todo esto es que da revanchas y de la mano de Dios vamos por el objetivo”, escribió el delantero.

En lo que va de este torneo, Reyes no ha tenido la regularidad que habría deseado, esto más que todo por las incorporaciones de Luis Paradela y Javon East, que son casi inamovibles en el once titular de Jeaustin Campos.