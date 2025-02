Andy Rojas debutó con doblete en Estados Unidos y su mamá nos cuenta cómo le ha ido

Andy Rojas de una vez demostró el porqué está llamado a ser una de las próximas estrellas de Costa Rica, pues anotó un par de pepinos en su primer partido con el New York Red Bulls 2.

Andy Rojas ya empieza a hacer bulla en la filial del New York Red Bulls. (NYRB/NYRB)

Rojas anotó dos goles en el primer juego que disputó con el equipo neoyorquino, un partido amistoso que terminaron perdiendo 4 goles por 3.

Según la mamá de Andy, Evelyn Maroto, su retoño jugó todo el partido y le está yendo de mil maravillas en su nuevo equipo.

Dijo que la adaptación de Rojas al plantel ha sido buena, según lo que le cuenta, pues ella mantiene una comunicación diaria con Andy. Incluso, cierran la jornada con una videollamada en la noche.

La mamá de Andy no recordó el nombre del equipo rival, solo que era una universidad y que el partido fue este domingo, al mediodía, hora de Costa Rica.

Este lunes, el equipo hizo trabajos de recuperación.

“Él está feliz, me dice que se ha adaptado bien, le ha gustado, todo los días hablamos porque le mando mensajes y en la noche hacemos una videollamada. No le he preguntado mucho de cómo le ha ido con el el idioma, pero ahí va. Dice que los entrenadores también hablan español”.

En lo que sí se ha tenido que poner las pilas, o más bien abrigo, es con el frío de Nueva York. Por ejemplo, este lunes estuvo entre los 2 y los -7 grados y este martes estará entre los -3 y -8 grados.

“Está muy frío, dice que pone la calefacción y se va bien abrigado y allá tiene abrigos para el frío, lo han tratado bien”, dijo doña Evelyn.

Recordemos que Andy pertenece al Herediano y está con los gringos a préstamo con opción a compra.

Así que ya saben, Andy Rojas empieza a brillar en New York. ¡A seguirle los pasos a este muchacho que nos va a dar muchas alegrías! Y doña Evelyn, ¡mándele un gallito a su hijo para que se entone y siga metiendo goles!