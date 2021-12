ANEP amenaza con cerrar el Coyella Fonseca el domingo para que no haya final

El juego de vuelta de la final del fútbol nacional entre Herediano y Saprissa, pactada para el domingo a la 5 de la tarde, en el estadio Coyella Fonseca podría no efectuarse, según una amenaza de trabajadores de Anep, el sindicato liderado por Albino Vargas.

Según Rebeca Céspedes, representante de los trabajadores, están dispuestos a cerrar todas las instalaciones deportivas del cantón ante la falta de pago de la planilla. Eso incluye el Coyella Fonseca.

La final corre peligro. Herediano no tiene nada que ver con el asunto. (Rafael Pacheco Granados)

En la Municipalidad explicaron que no se ha hecho el pago porque no existe en estos momentos una junta directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea que ejecute el pago de la planilla, pues no ha sido nombrada por el Consejo Municipal.

Esta miércoles, en reunión de dicho consejo a las 7 de la noche se conocerá el asunto. Una opción es darle la potestad a la alcaldía para que pueda ejecutar el pago de las planillas de los trabajadores.