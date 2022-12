Ángel Di María podría ser la sorpresa de Argentina en la formación titular

Ya restablecido de una sobrecarga muscular, con apenas ocho minutos en los cuartos de final contra Países Bajos y sin recorrido en la semifinal ante Croacia, la recuperación de Ángel di María añade una nueva variable a las posibilidades para el once de Lionel Scaloni, seleccionador argentino, para el juego de este domingo, a as 9 a.m., contra Francia.

Lionel Messi y Ángel Di María podrían ser las piezas de Argentina en la ofenvisa. AFP (DOUGLAS MAGNO/AFP)

“Disponible” ya en el duelo contra Croacia, aunque no jugó, también por el efecto del cómodo marcador (3-0), Di María se entrena al mismo ritmo de sus compañeros y estará listo para volver a la competición en la final, aunque la decisión está en si lo hace de inicio, como ocurrió en los tres primeros encuentros de la fase de grupos, antes de sufrir la sobrecarga, o como suplente, tal y como partió en cuartos ante Países Bajos.

El medio centro, que solo había salido de inicio en la primera jornada contra Arabia Saudí (fue reemplazado en el minuto 59), retomó su puesto en la alineación principal entonces, con Di María suplente. Ahora, en competencia por una plaza con el propio Paredes, siempre que apueste por la línea de cuatro atrás (contra Países Bajos jugó con una zaga de cinco), Di María entra de nuevo entre las opciones para la alineación.

Se prevé el regreso de Marcos Acuña, que asumió la titularidad desde la segunda jornada hasta los cuartos de final, antes de perderse las semifinales contra Croacia por sanción, al acumular dos tarjetas amarillas en el torneo. Reemplazado por Tagliafico, se le espera en el once. Todo por verse en el equipo.

Nicolás Alejandro Tagliafico ya ha visto acción en el Mundial. AFP (Bernat Armangue/AP)

El jugador ya se entrenó bien, luego de recuperarse de una sobrecarga muscular.