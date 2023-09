Ángel Sayago debuta con Herediano y dejó estas sensaciones en el empate ante Comunicaciones

Ángel Sayago, de 23 años, debutó este miércoles con el Club Sport Herediano y causó muy buenas sensaciones entre los aficionados de ese club.

Sayago fue titular en el juego ante el Comunicaciones de Guatemala y jugó 85 minutos en el estadio Doroteo Guamuch, en la capital chapina. Fue sustituido por el juvenil Andy Rojas. Fue el primer partido del jugador argentino vistiendo los colores del Herediano.

El argentino Ángel Sayago, es el primero de cuclillas de derecha a izquierda. (Redes sociales)

El juego terminó 0 a 0 y era por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana La vuelta será el 4 de octubre, en el estadio Fello Meza de Cartago, a las 8:15 p. m.

Durante el encuentro, el argentino tuvo dos remates desviados y de 13 pases que dio a sus compañeros, 12 fueron correctos y solo uno malo.

El exjugador Kenneth Paniagua dijo que le gustó mucho la labor de Sayago y cree que puede ser un jugador que ayude mucho al Team.

“Dentro de lo que fue el partido, tuvo sacrificio y fue solidario, protegió bien el balón, va bien al frente, me pareció que lo hizo bien, me gustó la labor de sacrificio, de entrega y lucha, más que las cualidades técnicas que no fueron tan vistosas por la cancha”, expresó quien fuera uno de los grandes volantes de Herediano y Alajuelense.

Ángel Sayago, tuvo un buen partido en Guatemala. (Redes sociales)

En esa apreciación coincide el fiebrazo del Team y columnista de La Teja, Fabián Zumbado, a quien le hubiera gustado ver una postura más ofensiva en el parado que planteó el entrenador Jeaustin Campos ante el cuadro chapín.

“Sabe cubrir la pelota y jugar de espaldas al marco, un jugador entregado, sostiene bien el balón pero no lo pudimos ver tanto en la faceta ofensiva porque Herediano no jugó al ataque. Tuvo lo que uno siempre pide, lucha y entrega”, expresó Zumbado.

Angel Sayago, de espaldas, gustó en su debut. (Redes sociales)

“Hay que verlo más tiempo, pero dejó buenas sensaciones, no se ve que sea un paquetazo”.

Otro que opinó fue Bernal Arce, de Meridiano Deportivo, quien dijo ver bien al argentino y que, hablando con otros aficionados, les pareció lo mismo.

“El que es bueno no tiene que esperar mucho tiempo para demostrar la calidad, ya se le ve. Encarador, se mueve en todo el frente del ataque, pulseador, de buen pie. Pinta buen jugador, pero hay que observarlo en más partidos”, expresó.

Arce dice que el argentino mostró sobro espírituo de lucha y dijo que que parece que tiene mucho tiempo jugando en el Heredinano, pues nunca se aisló y se compenetró con sus compañeros.

“Me parece que es un buen refuerzo para el cuadro rojiamarillo, que puede complementar muy bien la zona ofensiva. A mi me gustó, dejó buenas sensaciones y conversando con algunos aficionados, me dijeron lo mismo”, comentó.