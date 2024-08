Angela Carini, boxeadora italiana, le pide perdón a Imane Khelif: “¿Quiénes somos nosotros para juzgar?”

Angela Carini, boxeadora italiana que se retiró de la pelea contra Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París el jueves pasado, dice estar muy dolida por lo que pasó y hasta se disculpó con su colega argelina.

Carini le dijo adiós a la competencia apenas a los 47 segundos tras recibir un golpe en la cara, argumentando que nunca en su vida la habían golpeado tan duro.

La pelea entre Imane Khelif y Angela Carini duró apenas 47 segundos. AFP (MOHD RASFAN/AFP)

Eso generó una reacción en cadena en todo el mundo porque muchas personas comenzaron a decir, de manera errónea, que Khelif era una mujer trans, lo que provocó una avalancha de ataques contra la argelina, quien había perdido una prueba de género en el 2023, pero que pasó las pruebas para participar en las Olimpiadas de París.

Después de todo ese burumbúm que se armó, la italiana, apenada con la situación, conversó con dos medios de comunicación de su país y se disculpó con la argelina.

“Toda esta controversia me entristece mucho. Lo siento mucho por mi oponente, si el COI dice que ella puede pelear, respeto su decisión. (Tirar la toalla) no era algo que pensaba hacer, y de hecho quiero disculparme con ella (Khelif) y con todo el mundo. Estaba molesta porque mi sueño olímpico se esfumó, no tengo nada en contra de Khelif. Si alguna vez nos volvemos a encontrar, la abrazaría”, expresó Carini a La Gazzetta dello Sport.

Carini también le dio declaraciones a La Stampa, otro medio italiano, para asegurar que ella no tenía planeado retirarse y de nuevo para disculparse con la argelina.

Angela Carini está muy apenada del alboroto que se le armó a Imane Khelif por haberse retirado del combate. AFP (MOHD RASFAN/AFP)

“Lo siento por ella también, terminamos en un ‘boom’ mediático. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Para decir qué está bien y qué está mal? Somos atletas, no somos jueces.

“Si esta chica está aquí, debe haber una razón”, concluyó la pugilista europea.