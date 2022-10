Años de preparación para dos horas de carrera, la vida del maratonista Sandro Ezeta

Sandro Ezeta Chaves (Tomada de San Carlos Digital)

Sandro Ezeta es oriundo de San Carlos y uno de los mejores marotonistas del país. Recientemente destacó en la Maratón de Chicago al quedar entre los primeros 100 corredores entre más de 40 mil y al ubicarse como el segundo mejor latino y el mejor centroamericano.

En Chicago, Ezeta hizo un tiempo de 2 horas con 25 minutos y 59 segundos, pero eso significa un esfuerzo de más de dos años de planificación y cuatro meses específicos de preparación y entrenamiento.

El sancarleño tiene 32 años de edad y 11 de ser atleta, aunque lo ha intentado en diferentes categorías, descubrió que lo suyo son los 42 kilómetros.

“Desde el 2016 he estado luchando por los primeros lugares en las carreras nacionales y desde hace dos años me he enfocado a ser maratonista, en donde he podido ser más sobresaliente como atleta e ir mejorando con cada competencia”, mencionó en una conversación con La Teja.

Para Ezeta el éxito en el atletismo ha venido de la mano de la maratón, en el 2021 logró ser el primer lugar en el ranking nacional de maratonistas y recientemente brilló en Chicago, pero no siempre las situaciones son positivas.

“El atletismo es un estilo de vida que te da mucha salud y pasión, pero se me han presentado lesiones por superar en el camino y es difícil no tirar la toalla”, explicó.

Para el deportista, la clave está en la disciplina y amar lo que se hace, eso recomienda para superar las adversidades.

“Para estar en esto hay que ser muy disciplinados y constantes, con el pasar del tiempo van a ir viendo los resultados. Nunca hay que olvidar que se debe disfrutar lo que se hace”, indicó.

El atleta se enfoca en mejorar para seguir representando a San Carlos y a Costa Rica de la mejor manera, desde ya piensa en la Maratón de Berlín 2023, en la que se inscribió el día de ayer.

