Anthony Contreras: “El profesor me felicitó cuando salí del campo” (video)

El delantero Anthony Contreras tuvo un buen debut con la Tricolor este jueves en el Estadio Nacional, al cumplir 61 minutos de un trabajo aceptable ante Canadá.

Antony Contreras trabaja duro para hacerse un campo en la Tricolor. Ya fue titular. (Fedefutbol)

El pampero, de 22 años y ficha del Herediano, quedó muy agradecido no solo con el entrenador Luis Fernando Suárez por la oportunidad, sino también con la afición porque se sintió respaldado.

Contreras fue abrazado por el profe cuando abandonó el terreno de juego, luego de una hora de un arduo trabajo.

“Me felicitó por el buen trabajo, igual estoy muy agradecido con él, por dicha le pude responder en la cancha.

“También estoy feliz con la afición, cuando me respaldaron (al salir), eso me motiva para seguir luchando y trabajando, sé que me falta, sé que tengo que mejorar”, añadió.

A Contreras le preguntaron específicamente por los primeros 30 minutos que fueron muy buenos para él, pero dijo que tenía la confianza de todos.

“Me sentí bien, el camerino me acuerpó, el entrenador me ayudó a mantener la calma y a hacer bien las cosas que me pidió”, añadió.

Contreras expresó que el equipo está muy motivado para ir al estadio Cuscatlán a sacar un buen resultado este domingo ante El Salvador.

“La mentalidad es ir por los tres puntos a El Salvador. Tengo mucho por mejorar, ayudar con goles, es parte de mi posición”, comentó.

Contreras dijo que le sorprendió el ambiente espectacular que había antes y durante el encuentro y que eso lo motivó aún más, pues desde que salieron sintieron el apoyo.