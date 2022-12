Anthony Contreras trata de levantarse de los golpes que le dio el fútbol a fin de año

En Qatar 2022, Anthony Contreras no lució como deseaba. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Los últimos meses del año han sido especialmente difíciles para el atacante del Herediano Anthony Contreras, quien pasó de ser el delantero sensación en Costa Rica, a atravesar pruebas muy duras.

En la final de vuelta de la segunda fase del Apertura 2022, falló un penal al minuto 90 que, de anotarlo, hubiera obligado a los tiempos extras en el partido ante Saprissa, jugada que le dio vida a los morados para que terminaran levanto el título semanas después.

Fue un golpe duro para Tony, quien no pudo marcar en los partidos de la gran final y un sector de los aficionados florenses se lo reprochó.

Luego, en Qatar 2022, el paveño, al igual que casi todos los seleccionados, tuvo un Mundial flojito, sin que se pudiera mostrar ni brillar como una figura de ataque. Con lo mostrado se ve difícil obtener una buena oferta del fútbol internacional, como se pensaba podía ser.

Todas esas pruebas, para un muchacho de 22 años, son algo complicado y puede que le haya pesado un poco al inicio; sin embargo, para su agente, el estadounidense Kurt Morsink, nada de eso determina su carrera y lo que viene para él.

Porque botó un penal en una final y después en el Mundial no nos va de cierta manera, no es que se hizo malo”. — Kurt Morsink, agente

“Para mí, Anthony no es bueno o malo por que mete un gol o falle un gol, o por un partido, nosotros vemos ciertas cosas y características humanas en la persona y después de ahí evaluamos, por eso digo que si mañana un jugador mete un gol no por eso es más bueno.

“Obviamente hay ritmos y entendemos hay momentos, pero porque bota un penal en una final y después en el Mundial no nos va de cierta manera, no es que se hizo malo, así no es”, comentó.

El penal que Anthony Contreras falló en la final contra Saprissa fue un golpe muy duro para él. (Rafael Pacheco Granados)

Por lo pronto, lo que se sabe de Contreras es que se quedará en Herediano para el próximo torneo; sin embargo, su agente afirma que siempre se están viendo ofertas.

“Con Anthony vamos a seguir trabajando, creo que es un muchacho que ha metido bastantes goles en los últimos tres o cuarto años, su promedio ha sido espectacular, esperar ahora que salga una buena opción por él”, agregó.

Desde esos difíciles momentos, Contreras volvió al gol el jueves pasado cuando le anotó al Cartaginés en el partido de ida de la final del Torneo de Copa.

De aquel gol de chilena a El Salvador o el pepino a Estados Unidos en el cierre de la octogonal, Tony tendrá que dar un paso más, crear nuevos momentos para valorizar de nuevo su marca de cara al Clausura 2022.