Anthony Hernández le llena el ojo a uno de los dirigentes más importantes del fútbol nacional

Anthony Hernández, delantero del Puntarenas FC, destaca en el actual torneo gracias a sus buenas actuaciones, goles, asistencias y picardía al frente del ataque.

Anthony Hernández, Puntarenas FC vs Herediano (PFC )

Pero el delantero finaliza el préstamo en mayo con el equipo chuchequero y debería regresar a su club, Liga Deportiva Alajuelense.

Joseph Joseph, presidente de la junta directiva de Alajuelense, manifestó este jueves en el programa 120 Minutos de Radio Monumental, su satisfacción con el rendimiento que ha mostrado Hernández con Puntarenas y está convencido de que debe regresar al cuadro manudo.

No obstante, también considera que es prematuro darlo por sentado, pues hay diversos factores que se deben analizar antes de que eso suceda, como si el entrenador que en ese momento esté, lo desea de vuelta en el equipo.

“Si fuera hoy, creo que debería regresar”, expresó el dirigente.

A Héctor Trejos, gerente general del cuadro chuchequero, le encantaría que Anthony siga con el Puerto y hasta confesó que ya abordó el tema con Javier Santamaría, su colega en Alajuelense.

Santamaría le expresó que hablar de la continuidad del préstamo de Anthony con los naranjas todavía era prematuro, pues deben esperar al final del torneo y hacer las valoraciones respectivas, analizando los resultados finales del campeonato.

“No sé qué pasaría, por ejemplo, si Alajuela no gana el título, no puedo hablar de ellos, les guardo un gran respeto, pero en otros clubes ha pasado que un mínimo bajón de nivel, corren al técnico, pasó con Herediano”.

Anthony Hernández es el goleador del torneo con siete goles. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

“Puede ser que la Liga gane el título y Guima diga, lo quiero con nosotros o que diga no lo quiero o que llegue otro técnico y se dé la misma dinámica”, reveló Trejos.

El directivo porteño, por supuesto, desea que el chuchequero siga en el equipo y hasta considera que tiene las condiciones para dar el salto al fútbol internacional.

“Esa es la aspiración que deben tener nuestros jugadores, así lo pienso, deben querer salir antes de jugar con otro equipo en el país”, explicó.

Edwin Lugo, coach deportivo que trabaja con Puntarenas, expresó que el buen momento del delantero se da por varios factores.

“En la Liga no tomó ritmo, no jugaba tantos partidos, algunas veces a los entrenadores se les mete entre ceja y ceja algún jugador, no digo que sea nada contra él, porque sucede en todo el mundo, pero eso le pudo afectar el rendimiento”, dijo.

Anthony Hernández podría volver a Alajuelense. (LDA/LDA)

Además, sin duda, el arraigo de Hernández por el Puerto es innegable.

“Hay que tomar en cuenta que él es puntarenense, salió de aquí. El tipo de presión que se encontró aquí es diferente, vea que Puntarenas arrancó el torneo con el descenso encima, pero aquí llegó a ser cabeza de ratón y no cola de león”.