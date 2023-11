Anthony Hernández le sacó mucho provecho a la final del Torneo de Copa

Anthony Hernández festejó en grande su primer gol con Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Con apenas cinco minutos disputados en la final del Torneo de Copa 2023, Anthony Hernández sin duda fue el jugador de Alajuelense que más provecho le sacó al ratitito que le dieron para jugar.

Para muchos en tan poco tiempo apenas y lo iban a mencionar, pero Pika aprovechó la única jugada que le quedó en el partido para, a los 93 minutos, irse en un mano a mano y poner el 2-0 con un toquecito sobre el portero morado Abraham Madriz, que sepultó por completo las esperanzas del Saprissa.

“Cuando iba corriendo lo único que se me vino a la mente fue picarla, en los entrenamientos he hecho mucho gol así y decidí hacerla de esa forma porque es algo que hago, muy sereno, frío y tranquilo, agradecido con Dios porque sin Él, no somos nada”, comentó.

El tanto, sin duda, lo pone ahora en la mirada de la afición y hasta del cuerpo técnico como un jugador que puede aportarle soluciones, en este caso ante las ausencias de Carlos Mora, Joel Campbell y especialmente después de que Joshua Navarro y Freddy Góndola salieron del campo.

Anthony Hernández sobre su primer gol con Alajuelense

La lesión con la que llegó a Alajuelense y la alta competencia en el cuadro rojinegro han hecho difícil que sume minutos en el cuadro rojinegro este torneo por lo que se ha quedado un poco atrás.

En el Apertura 2023 suma solo 25 minutos, cinco ante Pérez Zeledón y 19 ante el Cartaginés, su debut se dio apenas hace un mes para que los fiebres erizos se den una idea.

“Cada quien tendrá su criterio, yo vengo de cinco meses de estar fuera por una lesión y tampoco es tan fácil volver, yo los comprendo a ellos si han dudado de mí, porque además lo que quieren es ganar y gracias a Dios ya les dimos un título.

“Acá estoy para demostrar y seguir luchando hasta donde pueda, vengo de menos a más, tengo que ir agarrando ritmo, pero acá estoy como un manudo más”, destacó.

Anthony Hernández le dio un toquecito suave a la pecosa para anotar su primer gol con Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Este es apenas el tercer partido de Anthony como rojinegro y anotar un gol de tanta relevancia como el que consiguió, es algo que lo tenía con una sonrisa de oreja a oreja y que hasta le costó explicar lo que sentía.

“La verdad es que no hay palabras para describir lo grande que es Dios, Él es todo para mí, que me puso acá, siempre voy a confiar en Él y de esta forma sé que vienen mejores cosas para mi vida.

“Esto es lo lindo del fútbol, es de altas y bajas, nada más hay que saberlas sobrellevar y siempre si usted tiene a Dios en el corazón todo va a salir bien para las grandes cosas que tiene para mí”, dijo.

Este miércoles Alajuelense visitará el estadio Lito Pérez en Puntarenas, club del que salió Hernández, en otro partido que sin duda será muy especial para él, pues se topará con amigos y mucha gente que lo quiere, pero ahora su compromiso y fidelidad está en otra parte.