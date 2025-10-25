Anthony Hernández quedó con un sabor agridulce ante Olimpia: “Siento que pudimos dar más”

Anthony Hernández, jugador de la Liga Deportiva Alajuelense fue el gran salvador de los liguistas, en el primer partido de las semifinales ante Olimpia, por la Copa Centroamericana.

Pese a que el equipo rojinegro no sacó la victoria en el Morera Soto, el gol de Hernández salvó a los liguistas de la derrota.

“Esto no es solo mío, esto es de todo el grupo, sin ellos no soy nada; pero siento que pudimos dar más, nos faltó ser un poco contundentes, pero sé que esta serie la podemos sacar allá.

Alajuelense sacó un empate en el juego de ida contra el Olimpia. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“El profesor va a hacer su planteamiento para el partido de vuelta y nosotros nada más ponemos las herramientas y él nos da la logística de cómo hacerlo. Sé que tenemos un buen grupo para ir a sacar el resultado”, comentó.

Santiago van der Putten feliz por su regreso

Santiago van der Putten regresó a las canchas luego de superar una lesión y habló de su recuperación y de la serie contra los catrachos.

" Soy el más feliz del mundo por volver, creo que lo más difícil para cualquier jugador son las lesiones, pero por dicha ya había pasado lo más difícil. Y eso me hizo aprender que las lesiones también son una oportunidad para crecer, para mejorar, para aprovechar en trabajar tanto como lo físico, como lo mental y estaba deseando que se me diera la oportunidad para hacer mi trabajo de la mejor manera.

“Y para buscar la serie allá (Honduras) hay que ir a jugar como hemos jugado todo el torneo con la grandeza que exige esta institución, estos colores, de ir a proponer, ir a buscar el marcador porque queremos ganar la serie”, comentó.

Santiago van der Putten volvió a las canchas, para el partido contra el Olimpia. Jorge Navarro. (Jose Cordero/José Cordero)

-¿Por qué a Alajuelense le ha costado tanto la localía en el torneo internacional?

“Nosotros siempre queremos ganar, ambos equipos propusimos y me parece que nosotros llevamos el peso, pero el gol se da de táctica fija, con un balón parado, pero pudimos recuperarnos, meter un gol y vamos a buscar la final.

“Tal vez no hemos ganado un partido, pero creo que es esto es lo lindo del fútbol, que en esta Copa Centroamericana se miden los mejores de Centroamérica. Sabemos que también somos los actuales bicampeones y todo el mundo tiene hambre y ganas de ganarnos a nosotros aquí. Pero nosotros tenemos que hacer de nuestra casa una fortaleza", mencionó.