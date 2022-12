Antonio Solana toma una vía muy diferente a la de Agustín Lleida en los fichajes de Alajuelense

Antonio Solana se enfrenta a su primer mercado de pases. (Prensa Alajuelense)

El mercado de pases para el Clausura 2023 marca el primero del español Antonio Solana como director deportivo de Alajuelense por lo que es la oportunidad de verlo trabajar en un aspecto vital en su puesto, las contrataciones en la planilla del primer equipo masculino.

Hasta este momento, Solana lleva cuatro fichajes: el argentino Dardo Miloc, el volante Suhander Zúñiga y los defensores Juan Luis Pérez y Carlos Martínez. A ellos se les une el regreso del técnico argentino Andrés Carevic.

Puede decirse que con lo que lleva hasta el momento, muestra una línea con jugadores de un perfil no tan alto, pero que en algunos casos a futuro pueden tener gran proyección y eran necesarios para sus puestos, más allá de irse por bombas o nombres de alto calibre.

Allí se marca una diferencia con la gestión anterior de su compatriota Agustín Lleida, quien siempre apostó por los fichajes bomba en todos los mercados, más allá de que fueran o no una necesidad real del equipo, aprovechando las oportunidades se le presentaban en diferentes momentos.

Leonel Moreira, Bryan Ruiz, Giancarlo González, Celso Borges, Marcel Hernández, Gabriel Torres o Aubrey David son algunos de los nombres que llegaron en los cuatro años de gestión de Lleida.

Aunque en algunas ocasiones la opinión general era reforzar ciertos puestos, los golpes de mercado eran una de las principales marcas de Agustín. Sin embargo, dichos fichajes tuvieron diversos resultados.

Lleida apostó siempre a las famosas planillas cortas; es decir, un equipo con pocos jugadores, pero muchos de primer nivel lo que no siempre terminó dando buenos resultados.

Los fichajes bomba fueron el sello de Agustín Lleida. (Prensa Alajuelense)

En el caso de Solana, en ese apartado, no se ha referido exactamente a qué le gusta más; sin embargo, es claro que antes de bombas, su prioridad ha sido la de reforzar puestos que se necesitaban.

Otra diferencia es que es Antonio afirma que a él le gusta trabajar en las sombras y no le gusta dar de qué hablar. Su perfil es cero mediático, a diferencia de Lleida, que era una figura con mucho más protagonismo.

“Soy de trabajar en la sombra, el director deportivo no tiene por qué ser famoso. Los que tienen que ser famosos son los jugadores que meten los goles, el cuerpo técnico y el entrenador”, dijo en su presentación.

Alajuelense amarró a Juan Luis Pérez y Carlos Martínez por un buen tiempo

Sí hay diferencias

Dentro de todo ese análisis realizado, periodistas que siguen de cerca el trabajo de los manudos ven amplias diferencias en el método de trabajo y la manera cómo se aborda el tema de los fichajes.

“Estos fichajes creo que son un poco bajos; Lleida se caracterizaba por hacer fichajes bomba, no recuerdo cuántos fichajes perfil bajo hizo Lleida, pero no era su estilo. De momento, sí se ve mucha diferencia, un estilo totalmente distinto.

“No sé si será por presupuesto o será algo meramente de que Antonio Solana quiera ese perfil, porque no se me parece en absolutamente nada al perfil que buscaba Lleida”, comentó Andrey Aguilar, periodista de Deportes Repretel y Radio Monumental.

Para el comunicador, Solana no se quedará así y si espera algún fichaje de un mayor relieve, pero en una zona que se necesite como la delantera.

“Yo esperaría al menos un fichaje que sea de peso en ofensiva, tipo Gabriel Torres, por ejemplo, pues estos que ha llevado, salvo el caso de Carlos Martínez, quien podría consolidarse, los otros de entrada incluso los veo desde la banca, aún no para ser titulares”.

El periodista José Pablo Alfaro, de Columbia Deportiva, analizó el tema de los fichajes manudos en su cuenta de Tik Tok con casi 20 mil seguidores y en respuesta a nuestra pregunta también ve notables diferentes.

El mundialista Carlos Martínez es la apuesta más interesante de los fichajes de Antonio Solana. (Prensa Alajuelense )

“La primera diferencia que noto y me parece más evidente es que en el discurso de Lleida siempre prevaleció priorizar un poco la cantera y Solana me parece que ha optado por un discurso menos intenso con respecto a ese tema.

“Se refuerza con jugadores que no son tan sobresalientes, pero si son de experiencia. Cuando alguno pudo pensar que se podía ir con gente de la cantera, se me ocurre el caso de Suhander Zúñiga. Ese me parece un tema trascendental, pasar de un gerente que insistía mucho en el tema CAR a uno que prioriza llenar vacantes necesarias”, explicó.

Alfaro además enfatizó en el método de contratación del entrenador, que también le parece contrario al estilo del director anterior.

“Pensé que Solana iba a traer a alguien español o un extranjero que de alguna manera fuera de su confianza; algo como lo que hizo Agustín cuando trajo a Carevic y luego a Rudé, quienes eran de su confianza. Solana más bien apuesta por seguir la recomendación de la directiva que fue traer a Carevic, alguien que ya estuvo en el club y no era necesariamente de su confianza, otro detalle en el que me parece hay un contraste”, añadió.

Solo queda esperar a ver si los métodos de Solana serán exitosos; de momento, es complejo compararlos sin ver los resultados, pero a primera vista sí se presentan evidentes diferencias.