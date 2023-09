Apareció aficionado al que Joel Campbell no le firmó la camiseta y sorprendió todo lo que nos dijo

José Carlos Chacón se fue con muchas firmas de manudos el martes en Nicoya. Foto: Cortesía.

José Carlos Chacón Pérez, un aficionado saprissista de Nandayure en Guanacaste se hizo famoso esta semana por un video viral en el que sale sosteniendo una camiseta morada que el atacante de Alajuelense Joel Campbell no alcanzó a firmar.

Por aquel hecho se hizo toda una novela, al futbolista se le fueron encima porque en un inicio se pensó que el erizo no quiso firmarle la chema, pero después un video mostró otra cosa muy diferente que calzaba con la explicación que dio Joel.

En el programa Entre Leones, de La Teja, este fiebrazo comentó que lo dicho por el atacante es cierto, que nunca lo rechazó y que debió pasar muy rápido porque así se lo pidió el comisionado de la Unafut.

“Yo no imaginé que esto se fuera hacer tan grande ni en ningún momento quise perjudicar la imagen de Campbell, veo que por culpa de esto se hizo demasiado despelote en redes sociales y en realidad no pasó nada, yo a Campbell no le pedí el autógrafo porque escuché que iba muy atrasado y no quise molestarlo.

“Yo escuché al delegado de la Unafut (Warner Acuña) decirle a Joel que ya iba atrasado diez minutos, Campbell se bajó del bus y empezó a dar autógrafos y tomarse fotos con la gente por bastante rato. Cuando vi que venía él hasta traté de guardarla para no tener polémica ni hacerlo sentir incómodo por todo lo que se dicho y en ese momento es que me grabaron y parece que me ignora, pero no es así”, explicó.

LEA MÁS: Video muestra la verdad del momento en que se encontraron Joel Campbell y un aficionado de Saprissa

Otro punto que llamó mucho la atención de parte de Chacón es la admiración que dice tener por Joel por todo lo que ha hecho por la Selección de Costa Rica y que lo respeta mucho como jugador y persona y lamenta que otros inciten a insultarlo o hacer cosas que para él no van con el fútbol.

José Carlos andaba en el estadio Chorotega acompañando a su hermana, quien sí es manuda. Cuando equipos grandes van a ese escenario, él acostumbra ir y llevar esa camiseta para conseguir autógrafos.

Esta camiseta de Saprissa tiene firmas de jugadores de diversos equipos. Foto: Cortesía

“Yo en el fútbol trato de no ver colores, por eso he llevado esa camiseta a partidos a que la firmen jugadores de distintos equipos, no era por ser la Liga, la he llevado a Cartago, Liberia. Daniel Chacón me la firmó y le dije que ya lo había hecho cuando jugaba con Cartago, como también soy Chacón le llamó la atención y me la firmó.

“Carlos Mora la vio, él usa el 17 igual que yo en las mejengas y cuando la vio me dijo ‘Qué vacilón, una camisa de Saprissa, Menjívar también me la firmó y yo la verdad ni sabía quien era, como viene llegando, pero igual le agradezco. El único que me dijo que no fue Pipo (Giancarlo González), por ser de Saprissa”, contó.

Esta camiseta de Saprissa tiene firmas de jugadores de diversos equipos. Foto: Cortesía

Fútbol en paz

Chacón es un aficionado de esos que afirma le gusta ir a los estadios a disfrutar, a ver a su equipo ganar, pero sin necesidad de caer en violencia, insultos o meterse con un rival solo porque sí y hasta nos confesó que se sentía un poco culpable que la situación con él haya caldeado los ánimos.

Este fiebrazo de 25 años, quien además juega como portero, nos dijo que si la idea o la iniciativa de ir a gritarle a Joel al estadio salió por lo ocurrido con la camiseta, le pide a otros morados a que se tomen las cosas con más tranquilidad.

“Pueden haber rivalidades, eso siempre existirá, pero todos somos personas, los colores se defienden en la cancha los 90 minutos, pero cuando uno sale ya somos iguales todos. Eso de chiflar a una persona, insultarlo, no está bien y por eso digo que yo siento que es culpa mía tanta polémica, que por una situación se haga tanta cosa, cuando los colores solo dicen donde trabajás”, comentó,

LEA MÁS: Unafut ya tomó acciones en el caso del periodista Josué Quesada

José Carlos afirma que nunca quiso poner en una situación incómoda a Joel Campbell, (Pantallazo)

Chacón es claro que él no hizo nada con mala intención y que su video con Campbell solo se malinterpretó, por eso afirma que le parece muy mal si eso llevó a todo lo que ocurrió después.

“El fútbol es para ir a entretenerse un sábado o un domingo, salir del trabajo y decir ‘voy a ver a la Liga aunque yo sea saprissista o un manudo que quiera ver a Saprissa, no veo porqué ir a un insultar a un jugador si él no me ha insultado a mí, creo que así deberíamos tomarlo”, comentó.

LEA MÁS: Erick Lonis le mandó un mensaje clarito a Josué Quesada

El mensaje de un aficionado que para muchos en teoría sufrió un desprecio de parte de Joel, más bien sale a defenderlo en un momento que el clima del fútbol parece ponerse tenso. A él le gustaría algún día tener el autógrafo de Campbell, esperará a otra oportunidad.