Porque muchos de estos jóvenes tienen un gran futuro y condiciones, no es que cualquiera entra a los 17 años y se consolida desde el día uno, no. Estamos con el objetivo de buscar el campeonato e impulsar ese cambio y eso no es fácil, y menos cuando se combina con las lesiones claves y con una serie de expulsiones, Daniel Colindres se ha perdido seis partidos por rojas, Ariel Rodríguez, con cuatro goles en cinco jornadas, se ha perdido cinco o seis partidos por lesión, el otro centrodelantero Orlando Sinclair está lesionado, entonces los jugadores de cierta línea, que en este caso son los jóvenes, están siendo llamados para asumir una mayor responsabilidad y es donde hay que tener paciencia, pero son muchas cosas más, está claro que estamos todos ocupados en cambiar eso.