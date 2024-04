Apareció placa perdida que certificó fundación de Saprissa en zapatería

La Zapatería Leiva en Barrio Los Ángeles quedó desmantelada por los indigentes. (Rafael Pacheco Granados)

La Teja dio a conocer el miércoles pasado como la zapatería de don Fausto Leiva en barrio Los Ángeles, lugar donde se fundó el Saprissa en 1935, quedó en ruinas y que lamentable la placa que conmemora el hecho se perdió.

Nadie tenía idea que había sucedido con la placa, la cual, sin duda, es un elemento de tremendo valor histórico para el conjunto tibaseño hasta que este lunes el periodista Maynor Solano pudo resolver el misterio y habló con la persona que la tiene.

En una nota transmitida en el programa Fútbol Al Día de Multimedios, explicó que uno de los dueños del terreno, llamado Luis Losilla la logró recuperar y se la dejó en su casa.

LEA MÁS: Lugar donde nació el Saprissa fue abandonado y es actualmente un basurero, esto dicen los vecinos

El dueño comentó que uno de los chatarreros la arrancó y se la llevó y la fue a vender a una chatarrera cercana, pero toparon con la suerte que el dueño del negocio reconoció la placa y los llamó, por lo que la compraron de vuelta.

La placa está intacta, tal como la arrancaron de la propiedad en barrio Los Ángeles en San José.

Losilla afirma que ellos se han comunicado con directivos del Saprissa para ofrecerles negociar por el terreno en varias ocasiones, con todo y placa, pero nunca han tenido interés.

“Hubo un funcionario de Canal 7 que era miembro de la junta directiva de Saprissa, me llamó por teléfono y nos dijo que él iba llevar esto a la junta, que le parecía que podría servir, pero ahí se quedó. El señor presidente, don Juan Carlos, le dijo a él que no, que no había interés”, comentó.

Losilla contó que la propiedad la vende entre los ¢42 y los ¢45 millones.