¿Aprueba Vladimir Quesada el fichaje de Michael Chirinos?

Vladimir Quesada dice que Michaell Chirinos le parece un buen jugador pero mejor persona. (Alonso Tenorio)

El técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, habló sobre el posible fichaje del volante hondureño Michaell Chirinos.

El entrenador no negó que ya está enterado sobre la situación del futbolista catracho y aseguró que le encantaría tenerlos en su cuadro.

“Sí, tengo conocimiento sobre Michaell Chirinos, me encantaría y me alegraría mucho que él pueda venir a incorporarse a nuestra plantilla, pero no puedo decir nada, quienes están haciendo las labores de negociación son las personas de la comisión técnica”, mencionó.

LEA MÁS: Nuevo fichaje del Saprissa ya sabe lo que es anotarle golazos a Alajuelense

Quesada agregó que ya se ha comunicado con Chirinos y que le gusta porque le parece una buena persona y un jugador que puede desempeñarse en diferentes zonas de la cancha.

El entrenador aceptó que él realizó algunas peticiones y que lo han tomado con calma porque el club ha sufrido pocas salidas, pero reconoció que sí esperan tener nuevos fichajes en los próximos días.

“De nuestra planilla han salido solo dos jugadores y es importante que casi mantenemos la totalidad de la planilla, pero igualmente estamos pensando en sumar otros jugadores. Lo hemos tomado con calma y esperamos que en los próximos días podamos incorporar a uno o a dos jugadores”, concluyó.