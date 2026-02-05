Aquel 18 de mayo del 86: El día que un chiquillo llamado Hernán Medford “vacunó” a Erick Lonis

¿Qué pasó aquel 18 de mayo de 1986, cuando Hernán Medford y Erick Lonis se enfrentaron en la segunda división?

El martes anterior, durante la presentación de El Pelícano como técnico del Deportivo Saprissa, Lonis recordó el día en que ambos se enfrentaron y Medford le anotó un gol de tiro libre.

Esto dijo Lonis sobre este partido:

“Hernán jugaba con el Municipal San José, y yo con Turrialba. Recuerdo que me hizo un gol de tiro libre; la metió en el segundo palo.

Erick Lonis recordó el día en que Hernán Medford le recetó un gol de tiro libre. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Desde esa vez ya nos conocíamos y luego coincidimos en la Selección, y en Saprissa. Más que compañeros, hemos sido amigos y siempre le hemos admirado su espíritu de trabajo en equipo y para mí ha sido un líder”, comentó.

Lo que pasó en aquel partido

Medford jugaba para el Municipal San José y Erick para el Turrialba FC y, según una nota publicada por La República, y replicada por la página Monstruo Locura, el delantero fue un verdadero dolor de cabeza para la zaga azucarera.

“Fue un remate de tiro libre, ejecutado por el acucioso Hernán Medford, y el portero Erick Lonis no le pudo llegar al balón.

“La figura principal en el equipo Turrialba FC fue, sin duda alguna, el portero Lonis, quien se jugó en más de una ocasión su integridad física, con el fin de evitar más goles para su equipo”, se puede leer en la crónica de ese día.

Un diario relató el partido que jugaron Erick Lonis y Hernán Medford, en 1986, mientras jugaban en segunda división. Fotos: Facebook Monstruo Locura. (Fotos: Facebook Monstruo Locura. /Fotos: Facebook Monstruo Locura.)

