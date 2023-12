Aquil Alí le tiró a matar a la mano derecha de Horacio Elizondo, a quien quiere muy lejos del fútbol

Jeffry Solís (primero de izquierda a derecha) fue el blanco de los ataques de Aqui Alí. Foto: Prensa Fedefútbol

Aquil Alí, vicepresidente del Herediano, tiene más que atravesado a Jeffry Solís, coordinador arbitral de la Fedefútbol y mano derecha de Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje.

El directivo rojiamarillo no se midió la lengua para atacar a Solís y calificarlo de una manera muy pesada, al tiempo que pidió que se vaya de una por todas del fútbol nacional.

Los florenses estaban muy molestos con el tema arbitral este sábado luego que a Alajuelense le perdonaron una roja clara a Edward Cedeño y un penal por una mano en el área para el Team.

“Mientras tanto esté el cáncer de Jeffry Solís ahí no se va a ver mejoría, si Horacio Elizondo llegó a acá para hacer su trabajo, ya es tiempo que quite a una persona que no hizo funcionar esto.

“No pudo hacerlo, no lo logró, no sé por dónde Horacio Elizondo esté pensando que él pueda apoyarse en Jeffry Solís que estaba antes de él y no hizo nada. Si era para traerlo y que se apoyara en él, entonces mejor que se vaya y deje a Jeffry porque todo sigue igual.

Aquil Alí atacó de manera muy dura a Jeffry Solís

“Lo que yo estoy diciendo es que ya es tiempo que Horacio quite a Jeffry Solís que es un cáncer para el arbitraje, ya tuvo demasiado chance, ya hizo sus cosas, ya es tiempo que se haga a un lado y deje a otra persona en Costa Rica que maneje esa parte”, tiró bravísimo.

Antes que se nombrara a Elizondo en octubre, el departamento arbitral estuvo a cargo de Solís, quien hacía por su cuenta hasta los nombramientos arbitrales, luego de que el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol destituyó en pleno a la anterior comisión de arbitraje con Randall Poveda a la cabeza.