Aquil Alí sobre su deseo de tener a Jorge Luis Pinto para el otro torneo: “Si tiene interés va a llegar”

Aquil Alí, dirigente de Fuerza Herediana, soltó un bombazo el domingo antes del duelo entre el Team y el Cartaginés, al revelar que están pensando en el colombiano Jorge Luis Pinto para dirigir al equipo el otro torneo.

La información causó sorpresa entre los aficionados, sobre todo los de Alajuelense, equipo que dio a conocer a Pinto en el país y con el que ganó cuatro campeonatos consecutivos, en una de las épocas más gloriosas de los rojinegros.

Jorge Luis Pinto está en la órbita del Herediano. (JOHN DURAN)

La Teja luego buscó a Alí para confirmar la información y tener más detalles.

“Gracias a las cosas que hemos manejado, ahora sí lo podemos traer, si tiene interés va a llegar. Él ya tiene un equipo, ya conocemos que es respetuoso, no lo va a dejar (al Deportivo Cali de Colombia) para venirse al Herediano, pero terminado ese torneo le vamos a hablar”, afirmó Alí.

Al dirigente florense se le preguntó también si había conversaciones con Óscar ‘Machillo’ Ramirez, otro técnico que hizo campeón a la Liga varias veces y que también ha sonado para dirigir al Team, incluso luego del despido de Géiner Segura. Esto contestó:

“A Ramírez no lo conozco, no tengo relación con él, pero con Pinto sí, de hace muchos años, compartimos en el Mundial y es de las personas que siempre vemos si la podemos traer. Nos gustaría traerlo a él y vamos a ver si para el otro torneo es posible”, explicó Alí.

Dijo que la ilusión de que Pinto llegue al equipo es de toda la dirigencia, no solo de él.

“Es un técnico ganador, sabemos lo que ha hecho en Costa Rica, hizo campeón a la Liga muchas veces y el trabajo con la Selección Nacional, es una persona que tiene mucha capacidad. Es una ilusión de todos”, comentó.

Prioridad

También se refirió al caso de Jafet Soto, quien nuevamente se sentó en el banquillo.

Soto fue nombrado director técnico poco tiempo después de haberse desprendido del cargo de gerente deportivo y cederlo a Robert Garbanzo y luego de asegurar que no volvería a dirigir; sin embargo, también dijo que estaría en el lugar que la institución lo requiera.

Aquil Alí dijo que al Herediano le encantaría traer a Jorge Luis Pinto. (Diana Mendez)

La intención era que Jafet se metiera de cabeza en el proyecto del estadio para terminarlo lo antes posible.

Pero al asumir el de la dirección técnica, parece que el estadio no es una prioridad.

Herediano perdió el domingo con Cartaginés y no se ha visto bien en el torneo. (Rafael Pacheco Granados)

“La prioridad nuestra, por encima de todo, es el equipo y ser campeones. Jafet está metido con el estadio, no es que no, la diferencia es que ahora tiene más trabajo y en dos o tres meses más se termina el campeonato y vamos a tener a otra persona que asuma. Lo del estadio se va a dar, que se tarde uno o dos meses más no pasa nada, pero siempre queremos el título”, añadió.