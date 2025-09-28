Arbitraje ya suma un error en el juego entre Saprissa y Cartaginés

Para Henry Bejarano, Benjamín Pineda debió frenar el partido de inmediato cuando Kevin Briceño estana caído. (Jose Cordero/José Cordero)

El árbitro Benjamín Pineda, en el encuentro entre Saprissa y Cartaginés, cometió un error que le pudo haber generado un problemón al aplicar mal una técnica de juego.

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, afirmó que la jugada en la que Kevin Briceño recibió una falta de Kendall Waston debió ser detenida inmediatamente, al minuto 36 del primer tiempo. Pineda no paró el juego y el Monstruo terminó anotando.

Para el exréferi, Pineda se pudo haber metido en un problema solo por no ejecutar bien una técnica básica del arbitraje.

“En eso hay que tener mucho cuidado. Cuando el portero está en el suelo, hay que detener inmediatamente porque puede pasar lo que sucedió. Él no paró el partido rápidamente con el portero en el suelo y el jugador de Saprissa tiró a marco y anotó.”

“Es falta de Waston, estamos claros, pero tienes que parar inmediatamente el juego, no cuando el balón ya iba a marco directo a anotar, no puedes frenar el juego ahí, ¿Cómo vas a hacer eso? Se salvó que los jugadores de Saprissa no se le fueron encima porque van ganando”, explicó.

En realidad, los morados sí reclamaron la acción por frenarles así el partido, pero no con tanta vehemencia.

La manera correcta además era pitar la falta y que el juego reanudara con un tiro libre a favor de Cartaginés. Al no hacerlo, entonces tuvo que darle un balón a tierra a Saprissa.