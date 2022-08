Árbitro Benjamín Pineda y Cristian Sandoval intercambian filazos en redes

Benjamín Pineda no se amarró la lengua para defender su trabajo. (Jose Cordero)

El árbitro Benjamín Pineda y el periodista Cristian Sandoval se enfrascaron este lunes en una tiradera en redes sociales, debido a una opinión que dio el periodista este domingo con motivo del partido entre Puntarenas FC y Cartaginés.

Pineda le tiró al director de Teletica Radio por borrar un tuit en el que se le había ido a los tobillos por no sacar una tarjeta roja al arquero del Puerto, Guido Jiménez que a criterio del comunicador era merecida.

“A mí me encantaría que, cuando lamentablemente nos equivocamos en el terreno de juego (por cierto… situaciones de fracciones de segundos, sin repeticiones, diferentes tomas y ángulos) , poder solucionarlo TAN FÁCILMENTE, como borrarlo con un clic. Pero no, nuestro trabajo no es tan fácil y nuestros errores no se pueden borrar de una forma tan sencilla”, publicó.

Benjamín Pineda. Foto: Facebook

Sandoval no se quedó callado y le respondió que él está totalmente seguro de lo que publicó, aunque no aclaró porqué borro el tuit en el que cuestionó a Pineda.

“Me alegra que los árbitros defiendan su labor y sus malas decisiones. Ojalá que las mismas publicaciones las hagan cuando comenten tanto error. Por cierto don Benjamín, conozco el reglamento y he hablado con tres exárbitros y todos coinciden en que era roja en el penal de ayer”, respondió el comunicador.

Sandoval escribió en su cuenta de Twitter que era un “relajo y un descaro” que el réferi no expulsara al arquero. “La roja es tan evidente que no cabe ninguna discusión. Qué mal está el arbitraje, de verdad, qué momentos más tristes”.

En la transmisión de Tigo Sports explicaron que la jugada no era roja, porque según la nueva regla cuando está en disputa el balón solo se pita la falta, si hay una agresión de por medio, con o sin balón, ahí si son otros cien pesos.