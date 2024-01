Árbitro Hugo Cruz desafiará al entrenador de Herediano, Héctor Altamirano, por algo que dijo

El árbitro Hugo Cruz será el encargado de probar si lo que dijo el entrenador del Herediano, Héctor Altamirano, durante el Media Day del martes pasado, es cierto.

Cruz será el silbatero central del partido entre Herediano y Pérez Zeledón, el domingo a las 4 de la tarde en el estadio Carlos Alvarado, con el que se cierra la primera jornada.

El entrenador, Héctor Altamirano, aseguró a La Teja que respeta mucho a los árbitros y que intentará por todos los medios facilitar la labor de ellos en los partidos.

Hugo Cruz será el primer en probar el temperamento de Héctor Altamirano. (Rafael Pacheco Granados)

Por lo tanto, Altamirano tendrá un estilo algo diferente a como suelen ser los técnicos del Herediano, más confrontativos. En todo caso, habrá que esperar a los partidos.

“Un día lo dije en México, soy respetuoso con el árbitro, sí puedo alegar un poco, pero soy respetuoso. No me gusta opinar mucho porque considero que todos cometemos errores. Espero en 22 jornadas seguir por el mismo canal y no meterme con ellos, al contrario, pretendo ser un facilitador y ayudarles en todo. Espero cumplir con mi palabra, los respeto mucho”, aseguró.

Cruz es de los árbitros que suele estar metido en más polémicas, aunque fue mencionado por Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, como una buena opción para los juegos de la final de segunda fase ante Saprissa.

Héctor Altamirano dice respetar mucho a los árbitros. (Rafael Pacheco Granados)

Altamirano también dijo que tiene muy buena consideración del fútbol costarricense y que espera relanzar su carrera en Costa Rica.

“Tengo altas expectativas del fútbol tico, es importante, es una plataforma que te lleva a distintas ligas en el mundo, hacer crecer mi carrera, es pensar en grande para mí”, opinó.

Además, dijo que está muy contento con el plantel que tiene pues ha encontrado mucha disposición de todos para trabajar y que su pensamiento es ganar el título.

“Uno diseña, trabaja, se prepara, uno adopta una metodología de juego, una idea y es convencer al jugador. Muchos jugadores no se involucran en las fases del juego y hay que convencerlos con situaciones reales”, añadió.

Agregó que le gusta la pelota, el juego agresivo, pero que los rivales cuentan, tienen su estilo y los harán sufrir.

“Tenemos que ser agresivos y sufrir cuando tengamos que sufrir, porque los rivales cuentan, pero Herediano dará prioridad a sacar el resultado”.

También destacó a algunos jóvenes del club y aseguró que si juegan es porque se lo ganan y no por la regla sub-21.

“Tengo un plantel redondo, me sorprenden los jóvenes que están, Diego Velázquez, un jugador muy interesante, Andy, Jean Paul, tienen calidad y van a pelear por un puesto y no van a jugar solo por cumplir con una regla”, enfatizó.