Árbitro Juan Gabriel Calderón evitó lo que pudo ser una goleada de Alajuelense ante Cartaginés

Juan Gabriel Calderón tuvo una regular actuación en el Alajuelense - Cartaginés. (JOHN DURAN)

Juan Gabriel Calderón en apoyo de Juan Carlos Mora, Osvaldo Luna y Carlos Salazar se encargaron de impartir justicia en el Liga Deportiva Alajuelense - Club Sport Cartaginés y desmenuzamos su trabajo.

Un trabajo irregular, si bien tuvo el control del juego, pero en algunas acciones de faltas tomó malas decisiones, el detalle de su desempeño:

Minuto 30: Douglas López le hizo falta a Johan Venegas dentro del área. ¿Era para penal?

El árbitro Juan Gabriel Calderón no la vio, pero sí fue falta, el jugador de Cartaginés esperó al de Alajuelense, le cometió una infracción y era sancionable con tiro penal. Juan Gabriel no la consideró así, pero para mí se equivocó en esta acción.

Minuto 32: Tarjeta amarilla para Joshua Navarro por cometer una falta. ¿Qué le pareció?

Bien amonestado, eso fue un ataque prometedor, fue una falta táctica.

Minuto 39: Farbod Samadian le cometió falta en el área chica a Carlos Martinez, pero el árbitro no la marcó. ¿Falló Juan Gabriel?

Era penal clarísimo, pero Juan Gabriel Calderón dijo no, mala apreciación del central, me pareció que debió ubicarse un poco más hacía la derecha, buscar un ángulo y no la vio, también era penal para Alajuelense que no fue sancionado.

Minuto 57: Expulsan a Johan Venegas por una falta a Kenneth Cerdas. ¿Esa que tal?

Bien expulsado Johan Venegas por una entrada por juego brusco grave, muy bien Juan Gabriel, detectó a la perfección el punto de contacto.

Y también bien amonestados los del banquillo de Alajuelense, por reclamos, no tenían que reclamar una acción que fue muy clara y Giancarlo González cree que porque es el capitán tiene derecho a protestar, pues no.