Árbitro Keylor Herrera reveló quién lo bajó de la nube sobre su parecido con Cristiano Ronaldo

El árbitro Keylor Herrera, designado para el juego de este viernes entre San Carlos y Saprissa, por la semifinal de ida del Apertura 2024, confesó que fue su madre quien lo hizo bajado por una situación muy particular.

Keylor Herrera habló con Gustavo López del supuesto parecido con Cristiano Ronaldo. (Pantallazo )

En una entrevista con Tigo Sports, le repitieron a Herrera que se parecía a Cristiano Ronaldo, ya que Gustavo López se lo había mencionado hace años, cuando trabajaba en Canal 7. Este viernes, el tema fue retomado y ambos hablaron al respecto entre risas.

LEA MÁS: Santos deja ir a Randall Row por una increíble razón

Tavo le pregunta que si eso le molestaba. “No, con el pasar del tiempo uno aprende a convivir con eso, estamos en un país que está acostumbrado a la chota, entonces, tengo dos opciones, o me enojo, o me apunto al vacilón”, dijo.

“La que primero me bajó de la nube fue mi mamá cuando me dijo, no, usted no se parece en nada y la mamá siempre dice la verdad”, remató el silbatero.