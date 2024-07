Árbitro que expulsó a Barlon Sequeira por empujar a línea opina qué debería pasar con Mariano Torres

Henry Bejarano estuvo en situaciones en las que debió defender a su asistencia de lo que consideró un golpe. (Jose Cordero)

Mariano Torres se metió en el centro de la polémica en el clásico de este miércoles entre Saprissa y Alajuelense luego de que apareciera un video en el que se le ve empujando al guardalínea William Chow.

La acción hizo que muchos lo compararan con lo vivido por el exjugador de Alajuelense, Barlon Sequeira, quien en marzo del 2020 fue sancionado con dos meses sin jugar por pechear a un línea en un partido ante el Herediano.

El autor de aquella expulsión fue Henry Bejarano, quien en declaraciones a La Teja contó que en esa ocasión su asistente Osvaldo Luna le reportó que el volante erizo lo había empujado y por eso no lo pensó dos veces para expulsarlo.

La situación pareciera la misma, en el fondo se denuncia una agresión a un réferi, solo que en el caso del saprissista, la réferi Marianela Araya solo le sacó tarjeta amarilla, lo que para Henry es un horror y fue enfático en que la situación debería ser revisada para no sentar un precedente peligroso.

“Lo que sucedió con Mariano es inaceptable, es inaceptable que una árbitra como Marianella Araya y un árbitro FIFA como William Chow hayan permitido que este jugador se quedara en el terreno de juego, no es posible.

“En esa otra ocasión, Octavio me reporta que Barlon lo empuja y bueno, téngalo por seguro que eso pasa y yo voy con mano atrás a sacar la roja, porque yo confío en lo que mi asistente me dice y no podía pasarlo por alto”, explicó.

LEA MÁS: Analista arbitral le tira a Mariano Torres: “Empujar a un asistente es roja, eso no puede ser”

Sobre la sanción, para Henry si Sequeira en aquella ocasión se fue con ese castigo, lo de Mariano no debería ser menos y esperaría algo similar.

“En el video se ve adonde Barlon empuja a Octavio Jara, es igual, son cosas muy lamentables lo que pasó con Mariano, se debería tomar acciones”, opinó.

Mariano Torres abrió el marcador para Saprissa y participó en el segundo tanto ante Santos, en la fecha 22 del Torneo del Clausura 2024. (Rafael Pacheco)

Para Bejarano si el tribunal disciplinario no castiga a Mariano se está abriendo un antecedente muy peligroso en el que le mandaría un mensaje a los jugadores de que pueden hacerle a un árbitro lo que quieran.

“Con Mariano recordemos que ya tuvo un problema con Juan Gabriel Calderón en Cartago a quien golpeó (jaló del brazo) y le metieron un montón de partidos (seis meses de sanción) y al final el Comité Disciplinario le quitó la sanción porque Saprissa apeló.

“¿Acá qué vamos a ver, entonces? ¿Qué un jugador llegue y le pegue a un árbitro? ¿Eso es lo que quieren? Si es así, entonces apague y vámonos. La autoridad de los árbitros quedó por el suelo. Yo no quiero pensar que esto es una orden de Horacio Elizondo, que se deje para controlar el partido y que salga, una cosa es controlar el partido, darle manejo y otra dejarse faltar el respeto.

“¿Qué es lo que puede pasar ahora? Que todos los jugadores digan, ‘diay, Mariano lo hace, ¿porqué nosotros no podemos entonces empujar o gritarle a un árbitro?’”, comentó.

Bejarano fue muy enfático en que la sanción debe darse, ya sea de oficio o no, pero no debería pasarse por alto, aunque ya haya sido juzgada solo con una tarjeta amarilla.

Además, al igual que diversos aficionados cuestionan si es que a Torres lo miden de otra manera porque le tienen miedo o lo respetan más de la cuenta.