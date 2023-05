Árbitro que no vio la agresión de David Guzmán a Kennedy Rocha pitará el primer partido de la final

El árbitro que no vio la agresión de David Guzmán sobre Kennedy Rocha en el juego de ida de la semifinal entre Herediano y Saprissa fue designado para el primer partido de la final de la segunda fase entre manudos y morados.

Se trata de Adrián Chinchilla, quien en ese partido, disputado el 11 de mayo, dejó pasar una agresión de Guzmán sobre Rocha, que se dio al minuto 5 y que debió ser sancionado con tarjeta, según le consultó La Teja a varios analistas arbitrales.

Adriań Chinchilla pitará el juego de ida de la final de segunda fase. (Albert Marín)

Pese a lo anterior, la Comisión de Arbitraje lo premió y le dio el partido a Chinchilla.

“Los premian, como no va a ver la agresión que Guzmán hace y los premian y no es nada raro que Pedro Navarro con lo que hizo el domingo le den la final, un árbitro que no corrió, al que Jafet Soto le faltó el respeto, es que los premian”, dijo el exárbitro Marvin Amores.

Incluso, la jugada fue analizada por el Tribunal Disciplinario y concluyeron que Chinchilla vio la jugada y tomó una decisión (no sancionó nada), un fallo catalogado como ridículo por tres expertos arbitrales.

El juego será este jueves a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto.