Arbitro somalí rechazado por EE. UU. está decepcionado porque no cumplió el “sueño” de su vida

El árnitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue rechazado por los Estados Unidos para entrar a su país. (KHALED DESOUKI/AFP)

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, devuelto el sábado a su llegada a Estados Unidos, declaró este martes al New York Times que desconocía los motivos por los que se le había prohibido la entrada y lamentó que “el mayor sueño de (su) vida” se hiciera añicos.

Omar Artan, de 34 años, quien fue designado árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol en 2025, debía ser el primer somalí en dirigir durante un Mundial.

“Estoy muy, muy decepcionado”, dijo en una entrevista telefónica concedida desde Estambul, la ciudad a la que fue enviado de vuelta tras negársele la entrada en territorio estadounidense.

“Solo soy un árbitro que intentaba vivir su sueño, el mayor sueño de mi vida, participar en el Mundial”.

Omar Artan dijo que fue interrogado durante once horas antes de que lo llevaran a una celda de detención, donde fue retenido varias horas antes de ser embarcado en un vuelo de regreso a Estambul, sin que los agentes le informaran sobre los motivos por los que se le prohibía la entrada a Estados Unidos.

“Tenía la documentación correcta, lo tenía todo, tenía el visado adecuado”, afirmó al New York Times, añadiendo que mostró a los agentes de inmigración documentos de la FIFA, así como fotos de su carrera.

“Tienen un problema con mi país”

“Creo que tienen un problema con mi país”, indicó, precisando que el miércoles regresaría a Mogadiscio.

Somalia es uno de los numerosos países cuyos ciudadanos están afectados por una prohibición de viajar a Estados Unidos impuesta por la administración de Donald Trump.

Contactada por la AFP, la policía de fronteras estadounidense (CBP) explicó que “el 6 de junio, un ciudadano somalí llegó al aeropuerto internacional de Miami procedente del aeropuerto internacional de Estambul... Durante los trámites, el viajero fue sometido a una inspección adicional, una etapa de rutina.

“Al término de la inspección, el viajero, un árbitro para la Copa del Mundo, fue considerado inadmisible debido a problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes y se le denegó la entrada al territorio”, añadió la agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El caso ha causado indignación en Somalia, donde el Ministerio de Juventud y Deportes defendió “la integridad” de Omar Artan y lamentó que no hubiera sido posible revertir su expulsión pese a “intensas gestiones diplomáticas y negociaciones con las autoridades competentes del gobierno de Estados Unidos y de la FIFA, con el fin de lograr una resolución inmediata”.

El árbitro de Somalia Omar Abdulkadir Artan pone la mano en el jugador de Argelia Youcef Belaili en la Copa Africana de Naciones 2024. El réferi no pudo entrar a Estados Unidos para el Mundial 2026. (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)

La FIFA declaró, por su parte, que no podía hacer nada al respecto.

“La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que la situación de Artan no cambiará por el momento”, señaló a la AFP un portavoz de la FIFA el martes, luego de que se conociera la negativa al ingreso del árbitro somalí a Estados Unidos.

El jefe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, Andrew Giuliani, hijo del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, defendió el martes la decisión de Estados Unidos de no conceder visados a un árbitro somalí y a parte de la delegación de la selección iraní.

“Hasta este momento hemos tenido 35 equipos que han venido a Estados Unidos”, declaró Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo, en un acto organizado por el Atlantic Council en Washington.

“No se ha denegado la entrada a ningún jugador ni a ningún entrenador”, añadió. “Ha habido algunos oficiales a los que se les ha denegado, y por muy buenas razones.

“Estamos buscando ese equilibrio entre asegurarnos de que cualquier actor malintencionado que... intente entrar en el país bajo el pretexto del Mundial no tenga acceso a Estados Unidos”, explicó.