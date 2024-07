Argentina sale en defensa de los jugadores de Uruguay

La selección de Argentina, mediante su portero Emiliano Martínez y su entrenador Lionel Scaloni, salieron este sábado, en la previa de la final de la Copa América, a los jugadores de Uruguay, quienes se vieron envueltos en una trifulca con aficionados de Colombia.

La Albiceleste jugará, precisamente contra Colombia, este sábado a las 6 de la tarde, en la final del torneo.

Ambos se refirieron a lo sucedido el martes en Charlotte, donde varios jugadores uruguayos subieron a las gradas a pelearse con fanáticos colombianos, luego de agresiones entre estos y algunos hinchas uruguayos.

“Esto tendría que ser una fiesta, una alegría para todos, que todo termine bien. Las imágenes fueron muy tristes. Tuvimos algo parecido en el Maracaná, teníamos familiares ahí, tuvimos que meternos al vestuario, las imágenes son feas. Estar en medio de un tumulto debe ser desesperante”, dijo Scaloni.

“A los jugadores, que son los principales protagonistas, les pedimos que sean ejemplo, pero cuando pasa eso no sé si alguien actuaría de otra manera, creo que ninguno. Espero que no pase. Espero que los hinchas, tanto argentinos como colombianos, vivamos una fiesta. Estarán todas nuestras familias, amigos, y no pensar que pasa algo porque uno carga al otro. Tenemos que aprender, de una vez por todas, la alegría de ganar un campeonato, que todo termine bien”, dijo el estratega.

Dibu también se refirió a los actos violentos del martes. “Ya nos pasó en Brasil, es algo que es feo de ver, pero si ves a tus nenes, a tus mujeres y a tus padres que les están pegando, es una reacción normal. No diría que haría lo mismo, pero estoy apoyando a los jugadores de Uruguay”, declaró el arquero.

Martínez pidió reforzar la seguridad para evitar nuevos incidentes. “Es una final, la gente podría tomar más alcohol, tendríamos que reforzar la seguridad y vivir más entre la gente de Argentina y Colombia, que la gente disfrute el partido y sepan vivir una final”, insistió.