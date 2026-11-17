Bryan Ruiz hizo algunos ajustes importantes para el juego de este martes entre Argentina y Costa Rica.

El técnico de la Selección Nacional dejó fuera a Josimar Alcócer, de quien afirmó el lunes, en conferencia de prensa, que había quedado en deuda, en el juego ante Ecuador.

El juego dará inicio a las 5 p.m., en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

El juego entre Argentina y Costa Rica dará inicio a las 5 p.m. Foto: AFP. (ARMANDO PRADO/AFP)

Los elegidos

Este es el once inicial de la Selección de Costa Rica.

Patrick Sequeira, Gerald Taylor, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Aarón Salazar, Celso Borges, Kenyel Michel, Andrey Soto, Carlos Mora, Josimar Méndez y Manfred Ugalde.