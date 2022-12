Argentinos en Costa Rica vivieron la fiesta de la coronación a lo grande

La celebración por el título de Argentina en el Novillo Alegre de Escazú fue a lo grande. (Sergio Alvarado)

A miles de kilómetros de la fiesta que fue Argentina este domingo, los argentinos en Costa Rica vibraron con el título que consiguió su selección en diversos puntos del país. Los festejos no faltaron.

Como si se tratara de una celebración del fútbol nacional, un grupo tomó la Fuente de la Hispanidad en San Pedro de Montes de Oca, otros se reunieron en un mercado gastronómico en Santa Ana y otros, a los cuales acompañamos, en un restaurante en Escazú.

Antitos de las 9 a.m. llegamos al Novillo Alegre de San Rafael, donde además de vivir el ambiente, era la parada final de nuestra serie mundialista Donde es Hoy de La Teja por Claro y aquello fue una fiesta con ticos y ches abrazados por igual.

El celeste y blanco se veía por todas partes. José Martín, uno de los administradores del lugar, argentino quien tiene cinco años de vivir en Costa Rica, nos decía orgulloso que luego de su país, no conocía otro lado con tanta pasión por el fútbol como Tiquicia.

Leandro Aldaburu y su amigo Pica gozaron del título argentino junto a su familia. (Sergio Alvarado)

Lo primero que nos pidió fue que no lo llamáramos por su nombre, sino por su apodo, Pica, por el que todo mundo lo conoce acá. Al final del partido no podía aguantar las lágrimas por conseguir algo por lo que su pueblo esperó 36 años.

“Es algo demasiado grande, hemos sufrido mucho como país y esto era necesario para todos. Decir que somos campeones del mundo es increíble, algo muy bonito”, destacó.

Con Pica hablamos un poco olorosos a champán los dos, porque fue imposible que no nos cayera del liquido que lanzó desde uno de los lados de la barra del restaurante don Leandro Aldaburu, dueño del establecimiento.

Por la cara de Leandro pasaron todos los estados de ánimos posibles habidos por y haber; la ilusión, el júbilo la celebración, la preocupación, el bajón, la rabia de ver qué no estaban ganando un partido que eran superiores. Pica y él se encargaban de levantar los ánimos cuando estaban golpeados.

El champán salió por todo lado con la celebración del título. (Sergio Alvarado)

Pese a todo, nadie apartaba la vista de las diferentes pantallas de la zona de la barra del restaurante.

“Es muy justo el título, no nos merecimos sufrir de esta manera, porque fuimos superiores en casi todo el partido. Al final entre todos me alegra mucho por Messi, que trabajó mucho por conseguir esto y es justo que se lo reconozcamos como argentinos que algunas veces no lo hemos hecho, es una felicidad muy grande”, nos dijo.

Al final de cuentas no importaba si usted nació en el Sur o en Centroamérica, este domingo todos los presentes compartían una misma pasión, cantaban los mismos coros y se alegraron por una selección que sin duda hizo felices a muchos a nivel mundial, no solo a sus afortunados paisanos.