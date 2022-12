Argentinos están ansiosos con la nueva camiseta de las tres estrellas

La preventa de la camiseta de la Selección Argentina con la tercera estrella en el pecho tras ganar el Mundial de Qatar-2022 se agotó a poco de iniciarse la venta online, mientras consumidores hicieron filas en vano por conseguirla en las tiendas del sponsor oficial, constató la AFP.

Las filas para comprar las camisetas argntinas eran enormes. AFP (JUAN MABROMATA/AFP)

“Me levanté temprano, madrugué y me pedí vacaciones en el laburo (trabajo) para comprar la camiseta, la de las tres estrellas, pero al parecer no está disponible, nos mintieron”, dijo Franco Vastalegna.

El joven, de 20 años, hizo una paciente fila frente a un local de un centro comercial de Buenos Aires pero se fue decepcionado y con las manos vacías igual que otro casi centenar de clientes.

“Me parece un bajón porque tardar una semana en bordar una estrella es ridículo, por lo menos si veían que no llegaban las camisetas tendrían que haberlo comunicado antes”, se quejó con fastidio.

En el sitio de venta online de la marca Adidas, responsable del producto, era requisito suscribirse para ingresar en la preventa, donde las camisetas se agotaron en unas horas.

“En esta etapa inicial se agotó la primera tanda de camisetas disponibles, stock que estará siendo repuesto durante esta semana y a lo largo de las semanas siguientes, intensificando su disponibilidad durante los meses de enero y febrero, también en el e-com de Adidas Argentina”, explicó la empresa en un comunicado, sin precisar la cantidad de casacas vendidas.

Adidas la ha hecho toda con la venta de camisetas de Argentina. AFP (JUAN MABROMATA/AFP)

En las redes Twitter e Instagram, el último posteo de la marca deportiva data del 18 de diciembre, el día en que Argentina salió campeón del mundo al vencer en la final a Francia en penales 4-2 (tras empate 3-3), en Doha, sumando su tercera estrella, luego de Argentina-1978 y México-1986.

En las tiendas físicas la camiseta todavía no está disponible.

“Vine a buscar la camiseta, pero no la encontré, en las redes había leído que iba a estar solo en la aplicación y en la página (de Adidas) pero tampoco está cargada ni en la página ni en la aplicación. Seguiremos esperando. La información es bastante confusa, entiendo que hay una demanda enorme, pero es una pena que no hayan podido comunicarlo como corresponde”, dijo frustrado Hernán Casaglia, de 42 años.

Silvana Pérez (45 años) se retiró desilusionada del local. “Vine a buscar la camiseta que en teoría hoy iba a estar disponible pero no estaba. Según el vendedor, esto nunca fue confirmado por Adidas. Aparentemente la fecha fue una movida de prensa, pero la camiseta acá no llegó, no pueden confirmar cuándo va a estar”, dijo.