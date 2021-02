“En realidad es un milagro. Cuando nació estaba esperando que me la dieran, pero la vi de espaldas y supermorada, los doctores se la llevaron y me dejaron sola, preguntaba dónde estaba mi bebé y como a las 3 horas llegó la doctora y me dijo que en un rato me darían a la bebé, porque estaba con oxígeno y me explicó que la tuvieron que reanimar.