Ariel Rodríguez habla de lo que significa enfrentar a Jeaustin Campos en semis

Fútbol Al Chile salió de casa este lunes y contó con grandes invitados.

Las semifinales del Clausura 2023 empezaron a calentar desde este lunes en Fútbol Al Chile, el nuevo programa deportivo de La Teja, en el que contamos con invitados de lujo previo a estos partidazos.

Nos fuimos para el día de medios de la Unafut, allí nos instalamos con nuestros equipos, encendimos cámaras y por nuestros micrófonos contamos con los futbolistas Ariel Rodríguez del Saprissa; Kennedy Rocha, del Herediano y los gerentes Ricardo Chacón, de Alajuelense y Leonardo Vargas, de Cartaginés.

Juntar rivales que en pocas horas se verán frente a frente en una semifinal no suele ser algo tan común, pero este lunes lo hicimos posible para darles una muestrita de nuestro picante.

Ariel y Kennedy nos gambeatearon un par de duditas. Por ejemplo, como cuando le preguntamos al morado: ¿Prefería que Herediano quedara fuera y toparse a un rival menos experimentado en estas fases, como Sporting?

“El equipo que quiera ser campeón tiene que jugar contra cualquiera y ahora estamos los cuatro mejores equipos del torneo ya en estas semifinales. Quien piense ganar todo esto, tiene que poder ganarle a cualquiera y luchar por la copa”, detalló Rodríguez.

El florense fue un toque más audaz y reconoció que en el fútbol todo juega y cuenta y si él puede optar por ir por un rival más fácil, no se va a enojar.

“Yo no creo que Saprissa nos tuviera miedo, pero si usted puede optar por un rival más fácil, yo obviamente, en lo personal, yo optaría por un rival más fácil. Si no no se puede, ni modo, nada qué hacer y enfrentar lo que toque.

“Ellos saben y nosotros también que somos un rival complicado y si pudieran jugar contra un equipo más fácil, lo hacen, aunque si fuera solo eso, no existiría la historia, al final los partidos más difíciles terminan siendo los más bonitos”, comentó.

Otra pregunta obviamente tenía que ser sobre Jeaustin Campos y su cambio de banquillo, ya que el técnico arrancó el torneo en el Monstruo y luego pasó al Team para las fases finales. ¿Cuánto pesa eso?

“Esto es el fútbol, a veces usted está abajo, arriba, en el medio, por eso uno como persona y jugador debe tener el mismo perfil. Conocemos bastante al profe Jeaustin, él nos conoce bastante, pero en el fútbol nacional creo que no hay secretos, ya la mayoría de jugadores se conocen, sé que vamos a trabajar y esforzarnos al máximo”, agregó Rodríguez.

Sana rivalidad

En el caso de brumosos y manudos, más allá de piques destacaron que la rivalidad queda para la cancha y en eventos como estos se demuestra la relación sana que existe.

“Mucho de lo que sucede en la cancha se trata de llevar tal vez a otros espacios y parte de lo que nos toca a nosotros en el día a día es justamente eso, tener una buena comunicación y relación entre los clubes y al final de cuentas lo que pase en la cancha, que se quede ahí”, comentó Vargas.

“Al final lo que pase en la cancha, ya eso es un tema que cada uno tendrá su color y a nosotros lo que nos toca es organizar los juegos y que los aficionados disfruten como les toca”, dijo Chacón.

Además, regalamos entradas dobles para los partidos del Ricardo Saprissa y Alejandro Morera Soto, como parte de este gran proyecto.

En el video adjunto podrá ver el espacio completo, el cual puede buscar en la página de Facebook de La Teja. Estén atentos, porque el próximo lunes venimos con más sorpresas e invitados.