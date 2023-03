Ariel Rodríguez necesitó 29 minutos para ser la figura en el triunfo de Saprissa

Rodríguez siempre estuvo fino en las jugadas para aplicar la remontada. (Albert Marín)

Ariel Rodríguez ingresó de cambio al inicio del segundo tiempo y necesitó sólo 29 minutos para ser fundamental en los dos goles y convertirse en la figura de la remontada del Deportivo Saprissa ante Guadalupe FC.

En conversación con FUTV, se mostró muy contento por el resultado y dijo algo que muchos futbolistas deben aplicar siempre: estar preparados siempre.

“Creo que el primer tiempo se nos complicó un poquito por el gol tan rápido de ellos, pero aquí todos tenemos que estar preparados. Siempre lo he dicho, ya tengo muchos años aquí y eso eso es parte de la experiencia, de lo que me han enseñado grandes jugadores también, las variantes entramos para cambiar, que para eso estamos y gracias a Dios por la victoria”, dijo al concluir la mejenga.

Sobre su gol al minuto 74 tras una jugada de PlayStation por parte de Kendall Waston y que al final él sentenció, confesó que eso lo ayuda a mantenerse por buen camino en beneficio del club.

“El gol siempre es importante, pero creo que he mantenido la calma, los partidos que me ha tocado jugar he tratado hacerlo de la mejor manera, hoy gracias a Dios me quedó la pelota ahí y por dicha pude meterla” comentó.

En datos de la televisora, Rodríguez está a siete goles de llegar a las 100 dianas y esto sin duda lo tiene con la emoción al tope y luchará para lograrlo pronto.

“Estoy orgulloso porque es un trabajo que desde niño he venido peleando y ahí está todo el esfuerzo de mi familia, que siempre ha estado ahí y ojalá se me dé la oportunidad de llegar a los cien goles con esta camisa”, aseguró el Samurái.