Ariel Rodríguez presume su nuevo trabajo en importante empresa: “Quería contárselo a todo el mundo”

Ariel Rodríguez está feliz con su nuevo trabajito

Por Franklin Arroyo

El exfutbolista Ariel Rodríguez, quien jugó con Liga Deportiva Alajuelense, presume su nuevo trabajo en Boston Scientific y lo compartió con sus seguidores en Linkedin.

Ariel Rodríguez Araya
Esta es la publicación de Ariel Rodríguez y su nuevo trabajo. (Linkedin/Linkedin)

Rodríguez es recordado, principalemente, como un volante de contención en el cuadro manudo, club con el que tuvo varios pasos y fue camepeón en dos torneos.

En el sitio profesional, Rodríguez puso: “Hay hace algún tiempo que comencé en mi puesto de Especialista en Operaciones en Boston Scientific, pero quería contárselo a todo el mundo”.

El último equipo con el que jugó Rodríguez fue el Mixco en Guatemala en el 2023, según Transfermarkt.

Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

