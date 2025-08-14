Ariel Rodríguez presume su nuevo trabajo en importante empresa: “Quería contárselo a todo el mundo”

El exfutbolista Ariel Rodríguez, quien jugó con Liga Deportiva Alajuelense, presume su nuevo trabajo en Boston Scientific y lo compartió con sus seguidores en Linkedin.
Rodríguez es recordado, principalemente, como un volante de contención en el cuadro manudo, club con el que tuvo varios pasos y fue camepeón en dos torneos.
En el sitio profesional, Rodríguez puso: “Hay hace algún tiempo que comencé en mi puesto de Especialista en Operaciones en Boston Scientific, pero quería contárselo a todo el mundo”.
El último equipo con el que jugó Rodríguez fue el Mixco en Guatemala en el 2023, según Transfermarkt.
