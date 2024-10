Ariel Rodríguez revela su fórmula para romper la sequía goleadora

Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, confesó este miércoles, en la zona mixta del estadio Cementos Progreso, lo que está haciendo para volver a marcar goles.

Rodríguez fue titular en el empate a un gol en la visita del Saprissa al Comunicaciones. Este resultado es favorable, ya que el tanto de visitante cuenta doble en caso de empate en la serie. El ganador avanza a la Liga de Campeones de la Concacaf.

Ariel Rodríguez se arma de paciencia para dejar atrás los siete partidos sin marcar. (Mayela López)

Rodríguez, conocido como “El Samurai”, lleva cuatro anotaciones en el torneo nacional, pero no marca desde el 19 de septiembre, cuando anotó un doblete en la victoria de Saprissa 3-2 ante San Carlos. En la Copa Centroamericana ha marcado dos goles más.

El delantero morado asegura sentirse en buen estado físico y a buen nivel, aunque reconoce su falta de goles. “Me falta el gol, pero si me vuelvo loco no voy a meter los goles, ya va a llegar y cuando cae uno se viene una seguidilla. Por ahora, estoy haciendo lo que el profe me pide en lo táctico y no queda más que tener paciencia”, manifestó.

LEA MÁS: Ariel Rodríguez, el goleador que recibe amor y odio de la afición de Saprissa. ¿Qué opinan los expertos?

La falta de goles de Rodríguez es una situación que afecta a Saprissa; especialmente, porque es el tercer máximo goleador en la historia del club, con 105 tantos, solo detrás de Evaristo Coronado (148) y Edgar Marín (108).

A pesar de esta sequía goleadora, el atacante se siente satisfecho con el trabajo táctico que le encomienda su entrenador, José Giacone. De hecho, el entrenador expresó días atrás que está contento con sus delanteros, Orlando Sincliar, Javon East y el Samurai.

José Giacone está contento con los delanteros que tiene, entre ellos Ariel Rodríguez. (Marvin Caravaca )

A pesar de la falta de goles recientes, Ariel Rodríguez mantiene la confianza en que su esfuerzo y el trabajo táctico lo llevarán a reencontrarse pronto con el gol. “Nosotros estamos contentos con él y, como ya dije, ahorita hago lo que él me pide y el gol en cualquier momento cae. Si hacemos lo que él nos pide, las cosas salen bien”, comentó.

Saprissa espera que su histórico delantero vuelva a ser decisivo en los próximos compromisos, tanto en el campeonato nacional como en la Copa Centroamericana.