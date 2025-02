Ariel Rodríguez se desahoga y cuenta qué fue lo primero que pensó cuando vio el balón entrar

Ariel Rodríguez (centro) anotó el gol de la victoria de los morados. Marvin Caravaca.

Ariel Rodríguez, delantero del Saprissa, habló de su reencuentro con el gol en el último suspiro del juego contra el Vancouver Whitecaps por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Rodríguez provocó la locura en la Cueva al minuto 95, cuando se pensaba que el juego contra los canadienses estaba prácticamente cocinado y con su anotación, le dio la victoria a los morados.

Luego del partido, Ariel compartió, un poco emocionado, lo importante que es para él este gol.

“Me siento contento, fue un gane importantísimo para nosotros, creo que esto es un impulso para todo lo que viene y ojalá que nosotros comencemos a cambiar el rumbo, porque sabemos que no hemos tenido un buen arranque del torneo.

“Obviamente es un desahogo, pero en mi carrera he sido constante, lastimosamente en este tiempo que pasé sin anotar no fue nada bonito, pero no bajé los brazos, creo que a cualquier delantero del mundo le ha pasado esto y es importante estar fuerte mentalmente”, expresó.

El jugador relató que al marcar el gol, lo único que hizo fue pensar en la victoria en un partido de Concacaf y ya luego tuvo chance de celebrar con sus compañeros.

“Uno no piensa en lo que podía sentir al momento, uno pensaba en la ventaja, porque teníamos tiempo de no ganar en casa en Concacaf y ya después del pitazo, mis compañeros me respaldaron por la anotación.

“Es lo que siempre hago (buscar el gol) a veces las cosas no salen y lo que queda es trabajar, es la palabra que siempre usamos los jugadores, pero así es como se mejora, así es como uno crece y no he bajado los brazos, pese a que tenía no sé ni cuánto de no meter un gol y entonces, me siento tranquilo, gracias a Dios, se anotó en una noche increíble”, expresó.

Algunos aficionados pidieron la cabeza de José Giacone, segundos antes de iniciar el segundo tiempo. Marvin Caravaca.

“Tienen derecho”

Ariel también habló de los reclamos de los aficionados saprississtas cuando estaba a punto de comenzar el segundo tiempo.

Algunos morados se unieron en un coro para decirle a José Giacone “fuera, fuera” y también la emprendieron contra el defensor Ryan Bolaños, a quien señalaron como el responsable del gol de los norteamericanos.

“No escuché, sinceramente, pero ellos tienen derecho a hablar, de expresarse como quieran, nosotros como jugadores hacemos el trabajo y debemos cambiar la mentalidad de ellos. Y tenemos que hablar en la cancha, que es ahí donde uno puede cambiar todo”, destacó.

La cuota goleadora del Samurái estaba en números rojos, pues la última vez que envió la bola al fondo del marco fue el 27 de octubre pasado, en el juego contra Cartaginés, que perdieron los saprissistas por marcador 2-1.