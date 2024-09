Ariel Rodríguez se sacude y manda un fuerte mensaje a la afición de Saprissa tras críticas

Ariel Rodríguez le habló con mucha claridad y sinceridad, este domingo, a la afición de Saprissa, tras el clásico nacional, que terminó uno a uno en el estadio Alejandro Morera Soto.

El gol de los morados fue obra de Ariel y también fue el Samurái, quien marcó el primer gol en el partido ante Municipal de Guatemala por la Copa Centroamericana, en el triunfo 1 a 0.

Ariel Rodríguez no se preocupa por las críticas porque su rendimiento lo tiene tranquilo. (Rafael Pacheco Granados)

Ya en ese partido, un sector de la afición se metió con él y hoy le volvieron a preguntar sobre este tema a Rodríguez, quien se defendió con su rendimiento, con sus goles y con mucha franqueza.

“Hablé de esto en el partido pasado, hay gente a la que no le gusto y es de respetar, hago mi trabajo, me levanto con la ilusión de entrenar y de valorar donde estoy porque siempre fue un sueño jugar en Saprissa. Por mi parte, siempre voy a dar lo mejor, siempre voy a defender la institución y el aficionado tiene derecho de ver si soy bueno o malo”, manifestó.

Rodríguez no hace caso de los chiflidos de un sector y trabaja más bien para superarse día a día.

“Mentalmente soy muy fuerte, porque he pasado muchas cosas, y sé lo que puedo dar, no tengo que demostrar nada, he trabajado mucho para ganarme un lugar en la institución y lo tengo, pero no me puedo quedar en eso, porque Saprissa lo exige a uno a crecer y he dado cosas importantes, todo sea por Saprissa, por el escudo, no por Ariel ni por ningún otro jugador”, añadió el Samurái.

El aficionado de Saprissa pide un nueve, pese a que Rodríguez sigue marcando goles. También se refirió a eso.

“Imagínese, la vez pasada vi el dato de que soy el jugador que tiene más goles en los últimos 24 años, es lo que digo, estoy contento, hago mi trabajo y si traen un nueve... que venga y me dé competencia, eso me hace crecer, al final la afición puede exigir, eso no me preocupa”, comentó.

Ariel Rodríguez demostró con sus palabras y acciones que sigue comprometido con Saprissa, enfrentando las críticas con profesionalismo y manteniendo su enfoque en mejorar su rendimiento. La afición morada, sin duda, seguirá observando de cerca el desempeño del Samurái en los próximos encuentros.