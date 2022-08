Ariel Soto tendrá que pagar por golpear a Freddy Góndola

El defensor del Club Sport Herediano, Ariel Soto, fue sancionado con dos partidos de suspensión y una multa de cien mil colones, luego que el Comité Disciplinario revisara el video del partido, a solicitud de Alajuelense.

Ariel Soto (al fondo) se 'gorreó' a Freddy Góndola y el pana fue expulsado. (Rafael Pacheco Granados)

En el video, se observa que Soto le mete un puñetazo al cuerpo del panameño y la acción no fue vista por el árbitro Josué Ugalde. En la acción sale expulsado Freddy Góndola, quien fue el agredido, por protestar la acción.

El acuerdo del Comité Disciplinario dice: “Sancionar al jugador Ariel Soto González del Club Sport Herediano con dos partidos de suspensión y una multa de 100.000 colones de conformidad con el artículo 37 inciso 3 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por ser culpable de juego brusco grave al golpear a un adversario”.

Además, a Góndola se le aplicó una sanción de un partido de suspensión y 75 mil colones de multa por recibir dos tarjetas amarillas.

En el mismo partido, Aaron Suárez fue expulsado por agredir a un rival cuando ya no estaba en disputa el balón y le metieron tres partidos y 125 mil colones de multa. Llama la atención que a Suárez le metan esa sanción por una acción donde no está en disputa del balón y no aplicaran el mismo criterio en el caso de Ariel.

A Arturo Campos, el cuarto jugador que vio la roja en ese juego, le metieron dos partidos por juego brusco grave y una sanción económica de cien mil colones.