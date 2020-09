“Además de lo que se hacía en el taller me tocó conseguir partes en Estados Unidos como el parabrisas y la capota, todo lo que tiene es original, lo único que no es de fábrica es el color, venía con otro y me decidí por el celeste que tiene porque en casa siempre pretendimos que fuera un carro diferente”, recordó Silvia, quien vive en la urbanización La Flor en El Alto de Guadalupe y quien ama tanto su Impala que hasta se lo tatuó en el brazo izquierdo.