Asesora de imagen calificó el comportamiento de Miguel Herrera tras encontronazo con la prensa

El técnico de la Selección Nacional Miguel Herrera perdió la dulzura del carácter el jueves por la noche, luego de la derrota de la Tricolor ante Haití por marcador 1-0 y vivió momentos tensos con la prensa, luego del partido.

El Piojo protagonizó una serie de incidentes con los periodistas Anthony Porras, de Deportivas Columbia y Diego Obando de Multimedios, quienes lo cuestionaron por el rendimiento de la nacional y por la experiencia del mexicano en este tipo de series.

Al día de hoy, Costa Rica está fuera de la Copa del Mundo del 2026 y para Herrera, el conversar con los medios locales luego de la pérdida contra los caribeños denotó incomodidad y frustración, a criterio de una asesora de imagen.

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional no ocultó su frustración luego de la derrota en el juego contra Haití. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Lo que pasó con Miguel Herrera y periodistas

Al Piojo no le gustó que Porras le consultara si seguiría al mando de la Sele.

“Ya me lo preguntaste la vez pasada, y te contesté lo mismo que te voy a decir. Allá está el presidente (Osael Maroto), pregúntale. Te voy a contestar:

“Asumo mi responsabilidad, hoy no se dio el resultado, ya te lo dije la vez pasada. Ve y pregúntaselo”, fue la contundente respuesta del Piojo.

Luego, ante la consulta de everardoherrera.com, el mexicano volvió a cuestionar la actitud del periodista:

“Hay que ganar, eso sí, ya no depende de nosotros, la eliminatoria, el repechaje está ahí. Hoy, se pierde un partido, soy muy autocrítico y soy el primero en decir si no está funcionando.

El periodista Anthony Porras le cuestionó a Miguel Herrera el rendimiento de la Selección y el entrenador se salió de sus casillas. Cortesía.

“Es autocrítico, se hace responsable por los resultados de la Selección, sin embargo, se le nota mucha arrogancia. Estaba incómodo, había mucho movimiento corporal, movimiento de manos, gesticulación y eso evidencia incomodidad y frustración”. — Irene Jara, asesora de imagen.

“No concretamos las oportunidades, así es el fútbol. En ningún momento le he echado la culpa a nadie, desde la vez pasada se lo dije al señor (Porras). ¿No te lo dije la vez pasada?“, expresó.

Al concluir la conferencia, Herrera quiso encarar al periodista Diego Obando y tuvo que ser llevado por Adriana Durán, encargada de prensa de la Selección.

Ya después, cuando Herrera se iba a montar al bus, se quedó hablando con algunos periodistas y le bajó el tono a la situación.

El Piojo Herrera y Diego Obando acabaron hablando fuera del bus tras encontronazo en conferencia de prensa. Captura de pantalla. (Randall Lechuga/Randall Lechuga)

Asesora de imagen: “se le nota mucha arrogancia”

Irene Jara es asesora de imagen y analizó lo que pasó con el técnico de la Sele cuando estaba en conferencia de prensa.

“Enfrenta la conferencia con un tono directo y muy confrontativo, obviamente, perdieron y se sabe que iba a recibir preguntas muy amenazantes.

“Es autocrítico, se hace responsable por los resultados de la Selección, sin embargo, se le nota mucha arrogancia. Estaba incómodo, había mucho movimiento corporal, movimiento de manos, gesticulación y eso evidencia incomodidad y frustración”, afirmó.

La experta aseguró que conforme transcurría la conferencia, a Miguel se le notaba más incómodo y la prensa también comenzó a molestarse cuando para ellos, el técnico no daba respuestas concretas.

“Adriana Durán interviene y la conferencia termina de forma abrupta, pero él no estaba dando respuestas concretas, decía que era su responsabilidad, pero los periodistas querían que diera más explicaciones por los resultados tan fallidos.

“La indignación de jugadores, de los periodistas y de toda la afición es más que evidente y lo que al entrenador lo desestabiliza es que lo cuestionen por su experiencia, haciéndole ver que asumió la Selección y que no estaba preparado”, destacó.