Así afronta Katherine Alvarado su lesión: “En los primeros días lloré, pero acepté la voluntad de Dios”

Katherine Alvarado confía que pronto saldrá de esta lesión para defender la camiseta del Saprissa.

Katherine Alvarado, jugadora y capitana del Deportivo Saprissa, es de las que da todo en la cancha y esa misma actitud es con la que afronta su recuperación tras una seria lesión en su rodilla.

Así lo contó en el más reciente capítulo del pódcast “La Cueva de los Morados” de La Teja, que se transmite todos los lunes al mediodía por Facebook, donde detalló cómo va su proceso y quiénes la han apoyado.

Alvarado se lesionó el 20 de agosto, en el juego ante Sporting FC, y el departamento médico informó que la capitana presentó una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Tras ser operada, si todo sale bien, volverá a las canchas hasta mayo del 2024.

La futbolista, más de dos meses después de sufrir la lesión, conversó con los periodistas Ricardo Silesky y Yenci Aguilar sobre la travesía de recuperarse.

“Desde finales de agosto me lesioné el ligamento cruzado. Por dicha y gracias a Dios la recuperación va muy bien, de hecho voy a cumplir dos meses desde el día de la cirugía y estoy muy agradecida porque el ya poder caminar sin muletas es una bendición, aunque el proceso es largo, lo he tomado con mucha madurez y confiando en lo que Dios tiene en esta etapa”, comentó.

En la vida todo es aprendizaje y Katherine relató cómo la lesión le ha ayudado a crecer como persona.

“Lo primero fue aceptar cómo sucedió la lesión y su tiempo de recuperación que es de varios meses, horas después que salí de la cancha sabía que la recuperación sería larga y acepté lo que Dios me puso de prueba. Lo más importante ha sido mantener la calma y la paciencia, era un momento en que necesitaba parar porque han sido muchos años de jugar con equipo y la selección nacional.

“No voy a mentir, cuando veo los partidos sufro y quiero estar en la cancha o al menos acompañar a mis compañeras. Cuando juegan en la Cueva a veces me llego, siempre y cuando el doctor me deje, a los que no puedo ir, los veo en la casa.

“Seré honesta, esto ha sido una montaña rusa de emociones, algunos días amanezco con todas las ganas del mundo para hacer la terapia y cumplir los tiempos, hay otros que el ánimo está bajo.

“En los primeros días lloré, pero acepté la voluntad de Dios, el mes más complicado fue el primero, cuando me movilizaba poco y con muletas, ahora que estoy sin ellas lo agradezco tanto, a veces no dimensionamos los bendecidos que somos de poder caminar, pero tal vez la incomodidad del dolor me frustraba un poco”, narró la morada.

Agradecida

Es la primera vez que Alvarado se lesiona de gravedad en el fútbol y aprovechó la entrevista para agradecerle a un montón de personas que la han alentado a jugar el partido más complicado de la temporada.

“Desde que me lesioné me sentido bendecida por los mensajes de apoyo por la afición, sus muestras de cariño, no me imaginaba el afecto que me tienen, no solo de Saprissa, sino muchas personas que me conocen y que nunca me lo imaginé.

“Me he refugiado mucho de mi familia, que han sido muy cercanos, en Dios, en aceptar su voluntad sobre este proceso, mi mamá me acompañó en los primeros 15 días tras la cirugía”, contó.

Todos los días hace terapia y la cumple al pie de la letra, explicó que cuando vuelva a jugar, le agradecerá a todos con goles y dándolo todo en la cancha por la chema morada.

Ella espera que el equipo salga campeón y no ha dejado de dudar sobre la capacidad de sus compañeras.