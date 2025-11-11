Deportes

Así celebró Paulo Wanchope el cumpleaños del amor de su vida

El entrenador Paulo Wanchope celebró por lo alto el cumpleaños del amor de su vida

Por Yenci Aguilar Arroyo

El técnico Paulo Wanchope festejó por todo lo alto el cumpleaños del amor de su vida.

Este lunes, Chope y sus hijos celebraron la esposa de doña Brenda Carballo, del jugador y el exjugador del Manchester City le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

Brenda Carballo, esposa de Paulo Wanchope.
El mensaje de Paulo Wanchope a su esposa

En su cuenta de Instagram, Paulo César le envió un hermoso mensaje a su esposa:

“Un año más de vida. Muchas felicidades te amamos mucho”.

A finales de mayo, Chope festejó 24 años de vida matrimonial junto a Brenda, con quien tiene dos hijos: Paulo y Pamela.

Brenda Carballo, esposa de Paulo Wanchope.
