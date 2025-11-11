Así celebró Paulo Wanchope el cumpleaños del amor de su vida

El técnico Paulo Wanchope festejó por todo lo alto el cumpleaños del amor de su vida.

Este lunes, Chope y sus hijos celebraron la esposa de doña Brenda Carballo, del jugador y el exjugador del Manchester City le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

Brenda Carballo, esposa de Paulo Wanchope llegó a los 45 años. Instagram Brenda Carballo. (Instagram Brenda Carballo. /Instagram Brenda Carballo.)

El mensaje de Paulo Wanchope a su esposa

En su cuenta de Instagram, Paulo César le envió un hermoso mensaje a su esposa:

“Un año más de vida. Muchas felicidades te amamos mucho”.

A finales de mayo, Chope festejó 24 años de vida matrimonial junto a Brenda, con quien tiene dos hijos: Paulo y Pamela.