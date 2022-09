Así celebró Priscilla Robles, esposa de Kendall Waston, su cumple 29 (Video)

Priscilla celebró su cumple rodeada del amor de su esposo, el defensor del Saprissa, Kendall Waston. Instagram.

Priscilla Robles, esposa del defensor del Saprissa, Kendall Waston, celebró su cumpleaños 29 de una manera muy especial.

La Torre la sorprendió con un festejo íntimo, pero preparado con mucho amor para la también cantante.

En un video que publicó Pris en su cuenta de Instagram, se le ve llegando a un lugar acompañada de su marido, quien la sorprendió con una serie de detalles.

Así celebró Pris su cumpleaños

Música en vivo, la compañía de sus papás y su hijo Keysaack --quien estuvo enfermito hace unos días-- y por supuesto Kendall, quien la recibió con un ramo de flores.

A la cumpleañera también le llevaron un espectáculo con fuego.

Una prueba

Hace dos semanas, Robles contó en sus redes sociales que estaba enfrentando una prueba con la salud de su chiquito.

“Tenemos semanas de estar luchando con la salud de nuestro hijo y esto nos tiene drenados. Ya para el sábado por la noche, después del partido, mi esposo y yo en el hospital con el alma hecha un puño pero la fe puesta en Dios. Pero ver a mi esposo después de su trabajo tan físico, a las 2 a. m., con el cansancio a tope, sin poder comer de la angustia y mil emociones.

“Volví a ver a mi esposo y vi plasmado ante mis ojos un increíble papá, esposo y compañero de vida. ¡Cuánto lo admiro! Pareciera que es lo normal, pero la realidad es que no. Ayer me tomó de la mano y me dijo ¡vamos!

“A donde sea, pero tú y yo a recargar baterías porque lo que tú pasaste fue demasiado y yo solo me reía porque lo único que pensaba era en esa imagen de hospital, él agotado en una silla sufriendo pero el sigue pensando en mí. Mi esposo es lejos de ser perfecto, pero a los ojos míos es el mejor compañero de vida que Dios me regaló”, escribió el 23 de agosto pasado.