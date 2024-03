Así definió Francisco Calvo lo que será para él, juego ante Argentina

Francisco Calvo, defensor de la Selección Nacional definió en una palabra el buen momento por el que pasa la tricolor. Instagram.

El defensor de la Selección Nacional Francisco definió en pocas palabras lo que será para él el partido amistoso ante Argentina, selección campeona del mundo.

“Es un partido hermoso, vamos a disfrutarlo, pero gracias a Dios nos vamos clasificados y nos vamos a disfrutar el juego contra Argentina”, resaltó.

Calvo manifestó que ya se cumplió el primer objetivo que se plantearon los jugadores, que era avanzar a la Copa América y ahora quieren enfocarse en el juego contra Lionel Scaloni y compañía y en la eliminatoria mundialista.

“Es un golpe en la mesa que damos, era el objetivo, somos Costa Rica, tenemos 6 mundiales, el tercero consecutivo, vamos por el cuarto, es la quinta o sexta Copa América que jugamos”, dijo.

El duelo contra la albiceleste será este martes a las 5:30 de la tarde, hora tica, en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, ubicado en Los Angeles, California.

Costa Rica enfrentará a Argentina, los campeones del mundo, este martes, a las 5:30 p.m. hora tica. AFP. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Sobre el partido contra Honduras, del sábado anterior, Calvo añadió que la capacidad de entendimiento de los jugadores fue lo que les ayudó a entender lo que les pedía el técnico Gustavo Alfaro en la cancha y así poder superar a los catrachos.

¿Qué fue lo que hicieron diferente en esta semana?

“Entendimiento, la idea que él (técnico) quería transmitir lo pasamos a la cancha, entonces eso es capacidad de entendimiento, simplemente.

“Tal vez en un equipo tenés 15 días o un mes para trabajar algo, nosotros en cuatro días tenemos que hacerlo, porque es una selección y no hay mucho tiempo para trabajar”, comentó.

Para Francisco, conforme el entrenador argentino tenga más tiempo de trabajar, serán mejores los resultados del grupo.

“Creo que con el profesor, conforme tenga más tiempo nos vamos a ver mejor, vamos a tener 30 días y eso nos va a beneficiar muchísimo para lo que se viene, que es la eliminatoria y la Copa América.

“Entonces hay que seguir confiando en el proceso, en los jóvenes, en los que tenemos más experiencia y haciendo un híbrido, creo que nos va a salir bien”, añadió.

Francisco Calvo calificó como "hermoso" el juego ante Argentina

Francisco también habló del cambio generacional y la confianza que le da este tipo de procesos.

“Siempre he confiado en la selección, tenemos que entender que es un cambio generacional, es difícil, no es fácil. Brasil lo está afrontando en este momento y no ha sido fácil”, dijo tras la gran victoria ante los hondureños donde fue una de las figuras.